В Бийске осудят банду с подростком-наркоторговцем

16-летний парень сам предложил знакомым свою помощь в работе

19 апреля 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Бийске в отношении 16-ти, 21-го и 26-летних местных жителей возбудили дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали в региональном СК.

Отмечается, что подросток сам обратился к знакомым и предложил им помощь в заработке быстрых денег. Дельцы начали получать товар и фасовать его для распространения закладками, но 2 ноября их задержали. В ходе обыска правоохранители нашли при молодёжи крупную партию наркотиков.

Следствие отправило дело в суд.