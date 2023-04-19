В Бийске осудят банду с подростком-наркоторговцем
16-летний парень сам предложил знакомым свою помощь в работе
19 апреля 2023, 16:29, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
В Бийске в отношении 16-ти, 21-го и 26-летних местных жителей возбудили дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали в региональном СК.
Отмечается, что подросток сам обратился к знакомым и предложил им помощь в заработке быстрых денег. Дельцы начали получать товар и фасовать его для распространения закладками, но 2 ноября их задержали. В ходе обыска правоохранители нашли при молодёжи крупную партию наркотиков.
Следствие отправило дело в суд.
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