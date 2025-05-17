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Алтайские подростки сняли изнасилование пятиклассницы и выложили запись в школьный чат

За нераспространение видео злоумышленники требовали от девочки 17 тысяч рублей

17 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В городе Яровом Алтайского края трех подростков от 13 до 15 лет подозревают в изнасиловании пятиклассницы, сообщает РЕН ТВ.

"Впервые один из насильников склонил девочку к сексу в ноябре 2024 года. Весь процесс он снял на видео, а потом начал шантажировать им школьницу в апреле 2025 года", – рассказал собеседник издания в правоохранительных органах.

За отказ "оплатить" нераспространение записи изнасиловавший девочку парень грозился повторить растление снова, что и сделал на следующий день.

В итоге товарищи по очереди изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили новые кадры в школьный чат. Возбуждено уголовное дело. По данным источника РЕН ТВ, злоумышленники требовали от школьницы 17 тысяч рублей.

Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы в Горно-Алтайске.

Яровое Происшествия

Комментарии 11

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Гость

12:47:42 17-05-2025

видимо там все в совокупности.
1. девочка - молодая и ранняя
2. стайка гоблинов таких и в наше время полно было.
3. родители как три обезьянки во воцапе
4 полиция и пдн не понятно, что на работе делают.
на выходе: аварийная на всю жизнь девочка и уголовники, которых бы по- хорошему нужно облучить, чтобы не репродуктивными стали, человеческая популяция не сильно бы пострадала..
какое будущее нас ждет с такими цветами жизни - большой вопрос

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Гость

13:02:56 17-05-2025

Давно пора использовать таких злодеев как в фильме Сволочи.

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Гость

13:15:54 17-05-2025

Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по любви.?

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ВВП

18:16:28 17-05-2025

Гость (13:15:54 17-05-2025) Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по лю... Может на передачу "Беременная в 16 " мечтала попасть

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Гость

22:01:08 17-05-2025

Гость (13:15:54 17-05-2025) Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по лю... Чё вы брошенки минусуете ?
У вас не полюби было? 100рублей не деньги?

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Гость

15:17:29 17-05-2025

не помогли разговоры о важном. не помогли!

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Точка

15:18:10 17-05-2025

Всех под стражу, показательно!!!

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Гость

15:23:26 17-05-2025

"Подонки, однозначно"!

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Гость

21:31:27 17-05-2025

Стерилизовать надо и их и их родителей, снять это на видео и показать на больших экранах с указанием фамилий и мест проживания. Пусть всё Яровое ржет над кастратами. А по-хорошему их надо казнить, но медленно.

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Гость

02:31:57 18-05-2025

Гость (21:31:27 17-05-2025) Стерилизовать надо и их и их родителей, снять это на видео и...
Гость, ты живодер.

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Гость

21:34:14 17-05-2025

Ничего удивительного: каков режим, таково и растущее при нём поколение!

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