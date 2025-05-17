Алтайские подростки сняли изнасилование пятиклассницы и выложили запись в школьный чат

За нераспространение видео злоумышленники требовали от девочки 17 тысяч рублей

17 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В городе Яровом Алтайского края трех подростков от 13 до 15 лет подозревают в изнасиловании пятиклассницы, сообщает РЕН ТВ.

"Впервые один из насильников склонил девочку к сексу в ноябре 2024 года. Весь процесс он снял на видео, а потом начал шантажировать им школьницу в апреле 2025 года", – рассказал собеседник издания в правоохранительных органах.

За отказ "оплатить" нераспространение записи изнасиловавший девочку парень грозился повторить растление снова, что и сделал на следующий день.

В итоге товарищи по очереди изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили новые кадры в школьный чат. Возбуждено уголовное дело. По данным источника РЕН ТВ, злоумышленники требовали от школьницы 17 тысяч рублей.

Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы в Горно-Алтайске.