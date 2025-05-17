Алтайские подростки сняли изнасилование пятиклассницы и выложили запись в школьный чат
За нераспространение видео злоумышленники требовали от девочки 17 тысяч рублей
17 мая 2025, 12:15, ИА Амител
В городе Яровом Алтайского края трех подростков от 13 до 15 лет подозревают в изнасиловании пятиклассницы, сообщает РЕН ТВ.
"Впервые один из насильников склонил девочку к сексу в ноябре 2024 года. Весь процесс он снял на видео, а потом начал шантажировать им школьницу в апреле 2025 года", – рассказал собеседник издания в правоохранительных органах.
За отказ "оплатить" нераспространение записи изнасиловавший девочку парень грозился повторить растление снова, что и сделал на следующий день.
В итоге товарищи по очереди изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили новые кадры в школьный чат. Возбуждено уголовное дело. По данным источника РЕН ТВ, злоумышленники требовали от школьницы 17 тысяч рублей.
Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы в Горно-Алтайске.
12:47:42 17-05-2025
видимо там все в совокупности.
1. девочка - молодая и ранняя
2. стайка гоблинов таких и в наше время полно было.
3. родители как три обезьянки во воцапе
4 полиция и пдн не понятно, что на работе делают.
на выходе: аварийная на всю жизнь девочка и уголовники, которых бы по- хорошему нужно облучить, чтобы не репродуктивными стали, человеческая популяция не сильно бы пострадала..
какое будущее нас ждет с такими цветами жизни - большой вопрос
13:02:56 17-05-2025
Давно пора использовать таких злодеев как в фильме Сволочи.
13:15:54 17-05-2025
Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по любви.?
18:16:28 17-05-2025
Гость (13:15:54 17-05-2025) Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по лю... Может на передачу "Беременная в 16 " мечтала попасть
22:01:08 17-05-2025
Гость (13:15:54 17-05-2025) Из рассказа стало ясно что в ноябре 2024года было всё по лю... Чё вы брошенки минусуете ?
У вас не полюби было? 100рублей не деньги?
15:17:29 17-05-2025
не помогли разговоры о важном. не помогли!
15:18:10 17-05-2025
Всех под стражу, показательно!!!
15:23:26 17-05-2025
"Подонки, однозначно"!
21:31:27 17-05-2025
Стерилизовать надо и их и их родителей, снять это на видео и показать на больших экранах с указанием фамилий и мест проживания. Пусть всё Яровое ржет над кастратами. А по-хорошему их надо казнить, но медленно.
02:31:57 18-05-2025
Гость (21:31:27 17-05-2025) Стерилизовать надо и их и их родителей, снять это на видео и...
Гость, ты живодер.
21:34:14 17-05-2025
Ничего удивительного: каков режим, таково и растущее при нём поколение!