Рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку и сломал ей ручки и ножки
Малышку доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами, однако спасти ее не удалось
13 августа 2024, 17:46, ИА Амител
В Самарской области неоднократно судимый мужчина изнасиловал и убил малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 11 августа в Чапаевске. Бригада скорой медпомощи доставила в реанимационное отделение больницы двухлетнюю девочку в бессознательном состоянии с многочисленными травмами, однако спасти ее не удалось.
"Подозреваемый задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. Мужчина, воспользовавшись тем, что ребенок остался во дворе частного жилого дома без присмотра на короткий промежуток времени, увел девочку в соседний заброшенный дом, где совершил изнасилование", - рассказали в ведомстве.
Как пишет "КП-Самара", мужчина сломал девочке ручки и ножки, чтобы она не кричала. Тетя девочки рассказала, что убийца и насильник может избежать наказания, поскольку он состоит на учете в психбольнице.
"Дочка гостила у бабушки в частном доме. В тот вечер в гости зашел сосед. Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что все считают его безобидным и знают с детства. Бабушка почувствовала запах алкоголя и выгнала его, сказав, что в таком виде по гостям не ходят", - рассказала женщина.
Бабушка, когда заметила пропажу внучки, искала девочку по всей округе. Стоит отметить, что искать помогал и тот самый сосед. Он первым нашел окровавленного ребенка, начал громко кричать и рыдать. Таким образом он делал вид, что якобы не имеет отношения к преступлению.
На допросе мужчину спросили, зачем он сломал девочке конечности. Он спокойно ответил, что девочка плакала, поэтому он унес ее подальше и избил, чтобы не кричала. На теле малышки не было живого места.
18:17:19 13-08-2024
Чёрт самый настоящий. Зачем такого в живых оставлять.
22:22:33 13-08-2024
На пожизненное этого петушару, зэки найдут применение этой мрази, когда узнают, за что он оказался в лагерях
23:02:24 13-08-2024
Qwerty (22:22:33 13-08-2024) На пожизненное этого петушару, зэки найдут применение этой м... А за что сидят зеки на пожизненном? Наверное улицу на красный свет переходили, в вашем понятии.
10:02:59 14-08-2024
Надеюсь менты и следаки, которые с ним работают, нормальные люди и определят его в пресс-хату.
10:10:53 14-08-2024
сломал девочке ручки и ножки, чтобы она не кричала
_ сознание от боли чтобы потеряла? Нечеловек.
10:18:11 14-08-2024
зачем такие твари живут? пристрелить во время задержания и сказать, что так и былО.
10:25:28 14-08-2024
Какой ужас... У этого черта все на лице написано... Как можно спокойно жить рядом с таким...
11:26:46 14-08-2024
"Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что все считают его безобидным и знают с детства...." ----- Мне одному видится здесь нестыковка? Плюс внешний вид и нахождение на учёте в психдиспансере...
12:15:22 14-08-2024
Гость (11:26:46 14-08-2024) "Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что ... тоже обратила внимание "ранее неоднократно судимый" и далее "все считают его безобидным и знают с детства"...