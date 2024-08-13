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Рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку и сломал ей ручки и ножки

Малышку доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами, однако спасти ее не удалось

13 августа 2024, 17:46, ИА Амител

Задержание / Фото: СУ СК по Самарской области
Задержание / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области неоднократно судимый мужчина изнасиловал и убил малолетнего ребенка, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 11 августа в Чапаевске. Бригада скорой медпомощи доставила в реанимационное отделение больницы двухлетнюю девочку в бессознательном состоянии с многочисленными травмами, однако спасти ее не удалось.

"Подозреваемый задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. Мужчина, воспользовавшись тем, что ребенок остался во дворе частного жилого дома без присмотра на короткий промежуток времени, увел девочку в соседний заброшенный дом, где совершил изнасилование", - рассказали в ведомстве.

Как пишет "КП-Самара", мужчина сломал девочке ручки и ножки, чтобы она не кричала. Тетя девочки рассказала, что убийца и насильник может избежать наказания, поскольку он состоит на учете в психбольнице.

"Дочка гостила у бабушки в частном доме. В тот вечер в гости зашел сосед. Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что все считают его безобидным и знают с детства. Бабушка почувствовала запах алкоголя и выгнала его, сказав, что в таком виде по гостям не ходят", - рассказала женщина.

Бабушка, когда заметила пропажу внучки, искала девочку по всей округе. Стоит отметить, что искать помогал и тот самый сосед. Он первым нашел окровавленного ребенка, начал громко кричать и рыдать. Таким образом он делал вид, что якобы не имеет отношения к преступлению.

На допросе мужчину спросили, зачем он сломал девочке конечности. Он спокойно ответил, что девочка плакала, поэтому он унес ее подальше и избил, чтобы не кричала. На теле малышки не было живого места.

Происшествия дети

Комментарии 9

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Гость

18:17:19 13-08-2024

Чёрт самый настоящий. Зачем такого в живых оставлять.

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Qwerty

22:22:33 13-08-2024

На пожизненное этого петушару, зэки найдут применение этой мрази, когда узнают, за что он оказался в лагерях

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Гость

23:02:24 13-08-2024

Qwerty (22:22:33 13-08-2024) На пожизненное этого петушару, зэки найдут применение этой м... А за что сидят зеки на пожизненном? Наверное улицу на красный свет переходили, в вашем понятии.

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Гость

10:02:59 14-08-2024

Надеюсь менты и следаки, которые с ним работают, нормальные люди и определят его в пресс-хату.

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Гость

10:10:53 14-08-2024

сломал девочке ручки и ножки, чтобы она не кричала
_ сознание от боли чтобы потеряла? Нечеловек.

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Элен без ребят

10:18:11 14-08-2024

зачем такие твари живут? пристрелить во время задержания и сказать, что так и былО.

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Гость

10:25:28 14-08-2024

Какой ужас... У этого черта все на лице написано... Как можно спокойно жить рядом с таким...

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Гость

11:26:46 14-08-2024

"Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что все считают его безобидным и знают с детства...." ----- Мне одному видится здесь нестыковка? Плюс внешний вид и нахождение на учёте в психдиспансере...

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Гость

12:15:22 14-08-2024

Гость (11:26:46 14-08-2024) "Он всегда без проблем заходит в дома к соседям, потому что ... тоже обратила внимание "ранее неоднократно судимый" и далее "все считают его безобидным и знают с детства"...

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