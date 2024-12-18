Алтайские полицейские искали украденный велосипед, а нашли флягу с коноплей
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
18 декабря 2024, 12:11, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Локтевском районе Алтайского края полицейские расследовали кражу велосипеда, но во время обыска в гараже подозреваемого вместо похищенного транспорта нашли наркотики.
Как сообщили в МВД региона, у мужчины во фляге обнаружили два пакета марихуаны, масса которых составила 414 граммов.
Задержанный рассказал, что наркотики заготовил для собственного употребления: нарвал коноплю возле дома, половину которой отнес домой, а другую половину – в гараж.
Со слов злоумышленника, он якобы забыл о том, что часть высушенной конопли хранится в гараже. Возбуждено уголовное дело.
12:39:04 18-12-2024
Интересно. Они во фляге искали велосипед?
13:37:55 18-12-2024
Гость (12:39:04 18-12-2024) Интересно. Они во фляге искали велосипед?... Возможно с собакой по следам, а там она учуяла во фляге сюрприз
17:22:11 18-12-2024
Гость (12:39:04 18-12-2024) Интересно. Они во фляге искали велосипед?... Видать попробовали что-то перед поиском велосипеда и решили проверить еще флягу.