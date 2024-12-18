Алтайские полицейские искали украденный велосипед, а нашли флягу с коноплей

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

18 декабря 2024, 12:11, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Локтевском районе Алтайского края полицейские расследовали кражу велосипеда, но во время обыска в гараже подозреваемого вместо похищенного транспорта нашли наркотики.

Как сообщили в МВД региона, у мужчины во фляге обнаружили два пакета марихуаны, масса которых составила 414 граммов.

Задержанный рассказал, что наркотики заготовил для собственного употребления: нарвал коноплю возле дома, половину которой отнес домой, а другую половину – в гараж.

Со слов злоумышленника, он якобы забыл о том, что часть высушенной конопли хранится в гараже. Возбуждено уголовное дело.