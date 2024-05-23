Алтайские полицейские из кустов выследили браконьера, вылавливавшего стерлядку из Оби

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

23 мая 2024, 14:25, ИА Амител

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя за незаконную добычу стерляди, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

"В ходе рейда на реке Оби задержали местного жителя во время незаконной добычи рыбы. Мужчина с применением лодки и запрещенного орудия ловли незаконно добыл 10 экземпляров стерляди. Своими действиями нанес ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму около 100 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Орудие лова и лодка с мотором изъяты. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную добычу водных биологических ресурсов".