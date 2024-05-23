НОВОСТИПроисшествия

Алтайские полицейские из кустов выследили браконьера, вылавливавшего стерлядку из Оби

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

23 мая 2024, 14:25, ИА Амител

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя за незаконную добычу стерляди, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

"В ходе рейда на реке Оби задержали местного жителя во время незаконной добычи рыбы. Мужчина с применением лодки и запрещенного орудия ловли незаконно добыл 10 экземпляров стерляди. Своими действиями нанес ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму около 100 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Орудие лова и лодка с мотором изъяты. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную добычу водных биологических ресурсов".

Пойманная рыбка / Фото: 22.мвд.рф

Алтайские полицейские не позволили мужчине рыбку съесть

У бийчанина обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край браконьеры рыба

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:07:06 23-05-2024

она замороженая чтоли? как это?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:27 23-05-2024

Гость (15:07:06 23-05-2024) она замороженая чтоли? как это?... Хоть живая, хоть замороженная возить краснокнижные экземпляры запрещено законом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:29:21 23-05-2024

Сейчас в Оби кроме осетровых рыбы нет. Она вся на лугах пасется.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:45 23-05-2024

Дорогая рыба.. 10тр за голову.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров