Алтайские полицейские не позволили мужчине рыбку съесть
У бийчанина обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки
26 апреля 2024, 10:46, ИА Амител
В Бийске задержали мужчину, который решил порыбачить в период нереста, сообщает региональное ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, в крае с конца апреля до конца мая действует нерестовый запрет на ловлю рыбы, чтобы сохранить их популяцию. Нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону.
"Полицейские задержали 45-летнего жителя поселка Восточного, который добывал в реке Чемровке водные биоресурсы. У мужчины обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки. Добыча и рыболовные снасти изъяты", – рассказали в ведомстве.
В действиях мужчины усмотрели признаки "незаконной добычи водных биологических ресурсов", ему грозит до двух лет лишения свободы.
Правоохранители напоминают, что рейдовые мероприятия по рекам Бия, Катунь, их притокам и поймам будут проходить до 20 мая, на озерах – до 25 мая.
10:52:12 26-04-2024
Рыбку съесть вилкой в глаз?
10:52:39 26-04-2024
Уже даже рыбку не съесть(
11:01:14 26-04-2024
не позволили рыбку съесть --- позволят сесть
11:08:05 26-04-2024
А на кол сесть?
11:10:21 26-04-2024
Позорники. Настоящих браков, которые в промышленных масштабах рыбу черпают, не трогают, а деревенского мужика за 15 рыб сейчас оформят по самое не балуй.
11:30:03 26-04-2024
Писали,что с берега можно ловить. До двух крючков на рыбака. Вопрос-на какие снасти он ловил. Если с лодки ,или сетью,тогда базара нет-виновен. Но в статье об этом не сказано.
12:03:17 26-04-2024
А куда интересно дели отобранную рыбу, съели сами инспектора? А почему бы улов не трогать, все равно в воду не отпустишь, и только штраф.
13:47:35 26-04-2024
Так этих бракуш, а то бывает спин негде закинуть из за сетей
14:01:02 26-04-2024
Если с берега и на удочку (закидушку),то в чём криминал?
19:09:38 26-04-2024
Афиноген (14:01:02 26-04-2024) Если с берега и на удочку (закидушку),то в чём криминал?... Они его в реку затащили
18:38:26 26-04-2024
Сначала обеспечьте доступность рыбы в магазинах( по цене) а затем вводите запреты!А то рыба в магазе стоит как крыло от самолета!!
21:19:29 26-04-2024
Владимир (18:38:26 26-04-2024) Сначала обеспечьте доступность рыбы в магазинах( по цене) а ... Проблема видится не в недоступности рыбы, а в пиаре поимки нарушителя в рамках арифметики одной руки. Не знаю чем он ловил, на кол только за электроудочку допускаю
06:50:54 27-04-2024
Особо опасного преступника поймали? Самим не смешно?
09:01:42 27-04-2024
инспекторам рыбки захотелось.