Алтайские полицейские не позволили мужчине рыбку съесть

У бийчанина обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки

26 апреля 2024, 10:46, ИА Амител

Пойманная рыбка / Фото: 22.мвд.рф

В Бийске задержали мужчину, который решил порыбачить в период нереста, сообщает региональное ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, в крае с конца апреля до конца мая действует нерестовый запрет на ловлю рыбы, чтобы сохранить их популяцию. Нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону.

"Полицейские задержали 45-летнего жителя поселка Восточного, который добывал в реке Чемровке водные биоресурсы. У мужчины обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки. Добыча и рыболовные снасти изъяты", – рассказали в ведомстве.

В действиях мужчины усмотрели признаки "незаконной добычи водных биологических ресурсов", ему грозит до двух лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что рейдовые мероприятия по рекам Бия, Катунь, их притокам и поймам будут проходить до 20 мая, на озерах – до 25 мая.