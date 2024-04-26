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Алтайские полицейские не позволили мужчине рыбку съесть

У бийчанина обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки

26 апреля 2024, 10:46, ИА Амител

Пойманная рыбка / Фото: 22.мвд.рф
Пойманная рыбка / Фото: 22.мвд.рф

В Бийске задержали мужчину, который решил порыбачить в период нереста, сообщает региональное ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, в крае с конца апреля до конца мая действует нерестовый запрет на ловлю рыбы, чтобы сохранить их популяцию. Нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону.

"Полицейские задержали 45-летнего жителя поселка Восточного, который добывал в реке Чемровке водные биоресурсы. У мужчины обнаружили 15 рыб, среди которых щуки, караси, окуни и чебаки. Добыча и рыболовные снасти изъяты", – рассказали в ведомстве.

В действиях мужчины усмотрели признаки "незаконной добычи водных биологических ресурсов", ему грозит до двух лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что рейдовые мероприятия по рекам Бия, Катунь, их притокам и поймам будут проходить до 20 мая, на озерах – до 25 мая.

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НОВОСТИЭкология
Бийск запреты браконьеры рыба рыбалка

Комментарии 14

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Гость

10:52:12 26-04-2024

Рыбку съесть вилкой в глаз?

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Гость

10:52:39 26-04-2024

Уже даже рыбку не съесть(

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Гость

11:01:14 26-04-2024

не позволили рыбку съесть --- позволят сесть

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Гость

11:08:05 26-04-2024

А на кол сесть?

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Гость

11:10:21 26-04-2024

Позорники. Настоящих браков, которые в промышленных масштабах рыбу черпают, не трогают, а деревенского мужика за 15 рыб сейчас оформят по самое не балуй.

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Гость

11:30:03 26-04-2024

Писали,что с берега можно ловить. До двух крючков на рыбака. Вопрос-на какие снасти он ловил. Если с лодки ,или сетью,тогда базара нет-виновен. Но в статье об этом не сказано.

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Виктор

12:03:17 26-04-2024

А куда интересно дели отобранную рыбу, съели сами инспектора? А почему бы улов не трогать, все равно в воду не отпустишь, и только штраф.

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Искуственный интеллект

13:47:35 26-04-2024

Так этих бракуш, а то бывает спин негде закинуть из за сетей

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Афиноген

14:01:02 26-04-2024

Если с берега и на удочку (закидушку),то в чём криминал?

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Гость

19:09:38 26-04-2024

Афиноген (14:01:02 26-04-2024) Если с берега и на удочку (закидушку),то в чём криминал?... Они его в реку затащили

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Владимир

18:38:26 26-04-2024

Сначала обеспечьте доступность рыбы в магазинах( по цене) а затем вводите запреты!А то рыба в магазе стоит как крыло от самолета!!

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Гость

21:19:29 26-04-2024

Владимир (18:38:26 26-04-2024) Сначала обеспечьте доступность рыбы в магазинах( по цене) а ... Проблема видится не в недоступности рыбы, а в пиаре поимки нарушителя в рамках арифметики одной руки. Не знаю чем он ловил, на кол только за электроудочку допускаю

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Гость

06:50:54 27-04-2024

Особо опасного преступника поймали? Самим не смешно?

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Гость

09:01:42 27-04-2024

инспекторам рыбки захотелось.

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