Алтайские полицейские начали ловить неплательщиков штрафов
Правоохранители уже составили 178 протоколов
29 мая 2025, 16:45, ИА Амител
Полицейские Алтайского края проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник", направленное на добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам, сообщили в МВД региона.
В рамках подготовки к мероприятию полицейские составили списки должников. Во время рейда сотрудники проведут профилактическую работу.
"За период проведения мероприятия должностными лицами территориальных органов внутренних дел Алтайского края по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания" составлено 178 протоколов об административных правонарушениях, взыскано более 42 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Как добавили в полиции, узнать о наличии задолженности можно в ближайшем территориальном отделе МВД. При себе нужно иметь паспорт.
За просрочку грозит штраф в двукратном размере (но не меньше 1000 рублей), до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.
За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена ответственность по статье 20.25 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не меньше 1000 рублей) либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ.
21:10:51 29-05-2025
У должников нет бан. карт или телефонов, неужели проще "ловить"..
23:06:45 29-05-2025
dok_СФ (21:10:51 29-05-2025) У должников нет бан. карт или телефонов, неужели проще "лови... Представь, что у многих из э этих даунов карты на жену/родителей/родственников или друзей, точно также как и телефон.
22:09:48 29-05-2025
У избирательно зоркой власти гигантский долг перед владельцами советских вкладов: треть века назад новорождённое буржуйское государство, включив печатный станок, выступило в роли изготовителя ничем не обеспеченных, т.е. фальшивых денег, в океане которых растворилась и свелась на нет покупательная способность сбережений граждан СССР...
К чему эта "быльём поросшая" преамбула? Да к тому, что прежде чем отлавливать мелюзгу в лице "злостных" неплательщиков штрафов, надлежало бы призвать наконец к ответу гораздо более крупную рыбу, десятками лет предпочитающую не вспоминать про свою собственную задолженность!