Алтайские полицейские начали ловить неплательщиков штрафов

Правоохранители уже составили 178 протоколов

29 мая 2025, 16:45, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Полицейские Алтайского края проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник", направленное на добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам, сообщили в МВД региона.

В рамках подготовки к мероприятию полицейские составили списки должников. Во время рейда сотрудники проведут профилактическую работу.

"За период проведения мероприятия должностными лицами территориальных органов внутренних дел Алтайского края по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания" составлено 178 протоколов об административных правонарушениях, взыскано более 42 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Как добавили в полиции, узнать о наличии задолженности можно в ближайшем территориальном отделе МВД. При себе нужно иметь паспорт.

За просрочку грозит штраф в двукратном размере (но не меньше 1000 рублей), до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.

За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена ответственность по статье 20.25 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не меньше 1000 рублей) либо до 15 суток ареста, либо до 50 часов обязательных работ.