Житель Алтая после возвращения с СВО оплатил ГАИ долги по штрафам на 45 тысяч рублей
Перед убытием на спецоперацию должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств
08 апреля 2025, 12:14, ИА Амител
В Алтайском крае житель Алейска после возвращения с СВО рассчитался с долгами по 45 исполнительным производствам на сумму 45,3 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.
"Мужчина принял решение вступить в ряды добровольцев и заключил контракт с Министерством обороны РФ. Перед убытием в зону проведения специальной военной операции должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств", – рассказали в ведомстве.
Сразу после возвращения из зоны СВО военнослужащий пришел на прием к приставу и предоставил квитанцию об оплате всей суммы задолженности.
Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам.
12:20:49 08-04-2025
Намек?
12:27:47 08-04-2025
Гиви Иваныч, совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай! И машину отнял и права!
12:31:48 08-04-2025
Тоже выход, не плохой
12:34:06 08-04-2025
Может это намек, куда надо отправлять правонарушителей
15:04:20 08-04-2025
Это как же так ездить нужно что 45 000 рублей накопить штрафов? Да его за руль нельзя пускать!
20:37:45 08-04-2025
А что стало с убийцей девочки на пешеходном переходе на Аванесова ? Тишина. Только знак 20 км /ч