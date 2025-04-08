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Житель Алтая после возвращения с СВО оплатил ГАИ долги по штрафам на 45 тысяч рублей

Перед убытием на спецоперацию должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств

08 апреля 2025, 12:14, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае житель Алейска после возвращения с СВО рассчитался с долгами по 45 исполнительным производствам на сумму 45,3 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина принял решение вступить в ряды добровольцев и заключил контракт с Министерством обороны РФ. Перед убытием в зону проведения специальной военной операции должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств", – рассказали в ведомстве.

Сразу после возвращения из зоны СВО военнослужащий пришел на прием к приставу и предоставил квитанцию об оплате всей суммы задолженности.

Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам.

Алтайский край СВО долги штрафы ФССП

Комментарии 6

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.....

12:20:49 08-04-2025

Намек?

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Гость

12:27:47 08-04-2025

Гиви Иваныч, совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай! И машину отнял и права!

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Гость

12:31:48 08-04-2025

Тоже выход, не плохой

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Гость

12:34:06 08-04-2025

Может это намек, куда надо отправлять правонарушителей

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Гость

15:04:20 08-04-2025

Это как же так ездить нужно что 45 000 рублей накопить штрафов? Да его за руль нельзя пускать!

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Гость

20:37:45 08-04-2025

А что стало с убийцей девочки на пешеходном переходе на Аванесова ? Тишина. Только знак 20 км /ч

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