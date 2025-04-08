Житель Алтая после возвращения с СВО оплатил ГАИ долги по штрафам на 45 тысяч рублей

Перед убытием на спецоперацию должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств

08 апреля 2025, 12:14, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае житель Алейска после возвращения с СВО рассчитался с долгами по 45 исполнительным производствам на сумму 45,3 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина принял решение вступить в ряды добровольцев и заключил контракт с Министерством обороны РФ. Перед убытием в зону проведения специальной военной операции должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств", – рассказали в ведомстве.

Сразу после возвращения из зоны СВО военнослужащий пришел на прием к приставу и предоставил квитанцию об оплате всей суммы задолженности.

Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам.