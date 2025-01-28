Алтайские полицейские поймали наркосбытчиц, заложивших тайник с мефедроном в Оренбурге

Жительниц Новоалтайска заключили под стражу. Такую же меру пресечения избрали в отношении бийчанина, который работал на тот же интернет-магазин, что и пойманные женщины

28 января 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность трех наркосбытчиков интернет-магазина, сообщили в МВД региона.

По данным ведомства, две жительницы Новоалтайска 1989 и 1990 годов рождения по указанию куратора прилетели в Оренбург за крупной партией мефедрона. Там они расфасовали и сбыли часть наркотика бесконтактным способом, а оставшиеся свертки спрятали в тайник и поочередно вернулись домой.

"Младшую из злоумышленниц оперативники краевой полиции задержали по прилете в аэропорту города Барнаула. Ее сообщницу сыщики застали по месту жительства в Новоалтайске, где затем обнаружили и изъяли около 30 граммов синтетических наркотических средств, упаковочно-фасовочные материалы, телефон, банковские карты, а также деньги в сумме около 250 тысяч рублей, полученные, предположительно, преступным путем", – рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли оборудованный женщинами тайник в Оренбурге с 41 свертком мефедрона общей массой почти 400 граммов.

Также выяснили, что младшая сообщница ранее сбыла в Бийске крупную партию наркотиков, которые затем для дальнейшего распространения забрал местный житель 1985 года рождения, работающий на тот же интернет-магазин, что и жительницы Новоалтайска. Его задержали.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела и заключили их под стражу. Расследование продолжается.