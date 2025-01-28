Алтайские полицейские поймали наркосбытчиц, заложивших тайник с мефедроном в Оренбурге
Жительниц Новоалтайска заключили под стражу. Такую же меру пресечения избрали в отношении бийчанина, который работал на тот же интернет-магазин, что и пойманные женщины
28 января 2025, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские пресекли деятельность трех наркосбытчиков интернет-магазина, сообщили в МВД региона.
По данным ведомства, две жительницы Новоалтайска 1989 и 1990 годов рождения по указанию куратора прилетели в Оренбург за крупной партией мефедрона. Там они расфасовали и сбыли часть наркотика бесконтактным способом, а оставшиеся свертки спрятали в тайник и поочередно вернулись домой.
"Младшую из злоумышленниц оперативники краевой полиции задержали по прилете в аэропорту города Барнаула. Ее сообщницу сыщики застали по месту жительства в Новоалтайске, где затем обнаружили и изъяли около 30 граммов синтетических наркотических средств, упаковочно-фасовочные материалы, телефон, банковские карты, а также деньги в сумме около 250 тысяч рублей, полученные, предположительно, преступным путем", – рассказали в ведомстве.
Полицейские нашли оборудованный женщинами тайник в Оренбурге с 41 свертком мефедрона общей массой почти 400 граммов.
Также выяснили, что младшая сообщница ранее сбыла в Бийске крупную партию наркотиков, которые затем для дальнейшего распространения забрал местный житель 1985 года рождения, работающий на тот же интернет-магазин, что и жительницы Новоалтайска. Его задержали.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела и заключили их под стражу. Расследование продолжается.
11:38:34 28-01-2025
Бесконтактным способом - элемент безличного взаимодействия основа безличных сетей.
Анонимность - право человека.
Безличность свойство систем.
11:49:48 28-01-2025
на кол!
13:13:26 28-01-2025
В Новоалтайске их таких всего две было. Остальные на заводе Алтайвагон работают и на жд станции Алтайская.