Алтайские полицейские пресекли попытку подростка помочь бабушке на огороде

Юноша ехал на мопеде и не имел водительского удостоверения

25 октября 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Усть-Пристанском районе полицейские остановили подростка на мопеде, пишет районная газета "Авангард".

"Стражи правопорядка патрулировали улочки села Вяткино, когда в их поле зрения оказался подросток на мопеде", – отмечает издание.

Выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством. Садиться за руль ему позволяют родители.

"Мама отправила юношу к бабушке помогать на огороде. Но добраться до ее усадьбы он не успел", – отмечает газета.

В итоге попытка помочь бабушке закончилась разбором ситуации в комиссии по делам несовершеннолетних. Родителей оштрафовали.