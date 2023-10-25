Алтайские полицейские пресекли попытку подростка помочь бабушке на огороде
Юноша ехал на мопеде и не имел водительского удостоверения
25 октября 2023, 12:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Усть-Пристанском районе полицейские остановили подростка на мопеде, пишет районная газета "Авангард".
"Стражи правопорядка патрулировали улочки села Вяткино, когда в их поле зрения оказался подросток на мопеде", – отмечает издание.
Выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством. Садиться за руль ему позволяют родители.
"Мама отправила юношу к бабушке помогать на огороде. Но добраться до ее усадьбы он не успел", – отмечает газета.
В итоге попытка помочь бабушке закончилась разбором ситуации в комиссии по делам несовершеннолетних. Родителей оштрафовали.
12:53:19 25-10-2023
Блин, как это при кровавом совке мы катались на Карпатах и Верховинах по городу и ментам до нас дела не было? Видать, было им чем заняться! И порядок был, а не нынешний бардак.
12:58:02 25-10-2023
Селян на деньги развели, палку срубили.
12:58:43 25-10-2023
И кто теперь поможет бедной старушке? Начальник Усть-Пристанского РОВД со своими подчиненными?. Вот она, забота о пожилых.
13:00:27 25-10-2023
интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую гарцуют на заднем колесе по дороге в потоке машин...
13:06:07 25-10-2023
Гость (13:00:27 25-10-2023) интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую га... на мопедах?
13:15:42 25-10-2023
Гость (13:06:07 25-10-2023) на мопедах?... прикинь!
20:30:27 25-10-2023
Гость (13:06:07 25-10-2023) на мопедах?... были такие пару раз осаживал
13:09:13 25-10-2023
Гость (13:00:27 25-10-2023) интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую га... Это из другой оперы. Тут про дебилов-гонщиков никто не говорит. Тут про про задержание опасного преступника- рецидивиста на мопеде.
14:18:45 25-10-2023
Гость (13:09:13 25-10-2023) Это из другой оперы. Тут про дебилов-гонщиков никто не говор... если регулярно помогал бабушке, то ДА! Рецидивист, получается
13:24:02 25-10-2023
А разве для мопеда нужно водит. удостов.? Ведь это просто велик с моторчиком! или надо отучиться за 40 000 (мопед стоит дешевле) в автошколе, сдать на права и тогда уж можно!
13:25:05 25-10-2023
На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.
13:42:57 25-10-2023
Гость (13:25:05 25-10-2023) На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.... Получше посмотрите. Типичный скутер, мотороллер, но никак не мотоцикл. Хоть и Ямаха.
13:52:20 25-10-2023
Гость (13:42:57 25-10-2023) Получше посмотрите. Типичный скутер, мотороллер, но никак не... Ну пусть мотороллер, но не мопед точно!
15:00:36 25-10-2023
Гость (13:25:05 25-10-2023) На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.... Амик грешит фото не по теме. Могли прицепить и бабушку Пельтцер, помогающую внуку вытолкать КАМАЗ.
13:28:34 25-10-2023
Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вместо мопедов на них гоняли
13:47:42 25-10-2023
Гость (13:28:34 25-10-2023) Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вмест... Это у них в деревне ещё на самокатах не ездили! Так бы увидели, не то что на учет в детскую комнату тимуровца поставили, а всю бы семью арестовали!)))
14:21:06 25-10-2023
Гость (13:28:34 25-10-2023) Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вмест... дурь свою лоббируют!... и не краснеют...
05:19:44 26-10-2023
заголовок огонь
13:59:59 26-10-2023
Мопед - это МОтовелосипед с ПЕДалями, а на фото типичный Мокик (МОтовелосипед с КИКстартером) или даже скорее так называемый Скутер (Мокик с вариатором)