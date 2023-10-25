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Алтайские полицейские пресекли попытку подростка помочь бабушке на огороде

Юноша ехал на мопеде и не имел водительского удостоверения

25 октября 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Усть-Пристанском районе полицейские остановили подростка на мопеде, пишет районная газета "Авангард".

"Стражи правопорядка патрулировали улочки села Вяткино, когда в их поле зрения оказался подросток на мопеде", – отмечает издание.

Выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством. Садиться за руль ему позволяют родители.

"Мама отправила юношу к бабушке помогать на огороде. Но добраться до ее усадьбы он не успел", – отмечает газета.

В итоге попытка помочь бабушке закончилась разбором ситуации в комиссии по делам несовершеннолетних. Родителей оштрафовали.

Алтайский край

Комментарии 19

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Гость

12:53:19 25-10-2023

Блин, как это при кровавом совке мы катались на Карпатах и Верховинах по городу и ментам до нас дела не было? Видать, было им чем заняться! И порядок был, а не нынешний бардак.

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Олег

12:58:02 25-10-2023

Селян на деньги развели, палку срубили.

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Гость

12:58:43 25-10-2023

И кто теперь поможет бедной старушке? Начальник Усть-Пристанского РОВД со своими подчиненными?. Вот она, забота о пожилых.

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Гость

13:00:27 25-10-2023

интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую гарцуют на заднем колесе по дороге в потоке машин...

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Гость

13:06:07 25-10-2023

Гость (13:00:27 25-10-2023) интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую га... на мопедах?

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Гость

13:15:42 25-10-2023

Гость (13:06:07 25-10-2023) на мопедах?... прикинь!

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Гость

20:30:27 25-10-2023

Гость (13:06:07 25-10-2023) на мопедах?... были такие пару раз осаживал

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Гость

13:09:13 25-10-2023

Гость (13:00:27 25-10-2023) интересно в Барнауле этих хрустиков отлавливают? зачастую га... Это из другой оперы. Тут про дебилов-гонщиков никто не говорит. Тут про про задержание опасного преступника- рецидивиста на мопеде.

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Гость

14:18:45 25-10-2023

Гость (13:09:13 25-10-2023) Это из другой оперы. Тут про дебилов-гонщиков никто не говор... если регулярно помогал бабушке, то ДА! Рецидивист, получается

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Гость

13:24:02 25-10-2023

А разве для мопеда нужно водит. удостов.? Ведь это просто велик с моторчиком! или надо отучиться за 40 000 (мопед стоит дешевле) в автошколе, сдать на права и тогда уж можно!

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Гость

13:25:05 25-10-2023

На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.

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Гость

13:42:57 25-10-2023

Гость (13:25:05 25-10-2023) На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.... Получше посмотрите. Типичный скутер, мотороллер, но никак не мотоцикл. Хоть и Ямаха.

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Гость

13:52:20 25-10-2023

Гость (13:42:57 25-10-2023) Получше посмотрите. Типичный скутер, мотороллер, но никак не... Ну пусть мотороллер, но не мопед точно!

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Гость

15:00:36 25-10-2023

Гость (13:25:05 25-10-2023) На картинке к статье вовсе не мопед, а мотоцикл.... Амик грешит фото не по теме. Могли прицепить и бабушку Пельтцер, помогающую внуку вытолкать КАМАЗ.

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Гость

13:28:34 25-10-2023

Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вместо мопедов на них гоняли

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Гость

13:47:42 25-10-2023

Гость (13:28:34 25-10-2023) Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вмест... Это у них в деревне ещё на самокатах не ездили! Так бы увидели, не то что на учет в детскую комнату тимуровца поставили, а всю бы семью арестовали!)))

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Гость

14:21:06 25-10-2023

Гость (13:28:34 25-10-2023) Может самокаты лоббируют, на них права не нужны. Чтобы вмест... дурь свою лоббируют!... и не краснеют...

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Гость

05:19:44 26-10-2023

заголовок огонь

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Гость

13:59:59 26-10-2023

Мопед - это МОтовелосипед с ПЕДалями, а на фото типичный Мокик (МОтовелосипед с КИКстартером) или даже скорее так называемый Скутер (Мокик с вариатором)

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