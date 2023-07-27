В Бийске двое мальчиков на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку
О состоянии пострадавшей не сообщается
27 июля 2023, 12:15, ИА Амител
В Бийске двое мальчиков на мопеде сбили девушку в тот момент, когда водитель автобуса на остановке высаживал пассажиров, сообщает "Бийск 22".
"Мальчики решили объехать автобус на мопеде справа, а не слева", – рассказал очевидец.
О состоянии пострадавшей не сообщается. В комментариях отметили, что девушка "встала сама и легла на кушетку".
Бийчане отмечают, что в последнее время в городе стало много детей на мопедах, при этом в случае чего наказать их будет сложно, так как им слишком мало лет. Максимум – родителей оштрафуют.
"А в частном секторе, что они вытворяют. Ни правил не соблюдают, ни скорость не сбавляют. Собьют и спросить не с кого будет", – возмущаются местные жители.
12:21:35 27-07-2023
А у нас кроссовые мотоциклы с детьми за рулем заполонили Власиху, Октябрьский, Лесной, Силикатный. Просто жесть. Так много, очень шумно и самое страшное, что многие едут без защиты вообще, без касок. в одной футболочке. Пытаются друг перед другом еще и кульбиты вытворять (едут на дыбах) и снимают все на камеры. Страшно и трагично все может быть.
12:23:38 27-07-2023
Так штрафуйте родителей. У них денег много, раз мопеды детям покупают.
12:26:35 27-07-2023
Что за проблемы? Для чего содержат ОДНщиц ? Пусть изымают детей у несправившихся родителей и оформляют их в детдома. А с родителей высчитывают полученный маткапитал.
12:30:35 27-07-2023
У мальчиков есть права на вождение мопедов?
12:46:36 27-07-2023
Ушлепки малолетние.
12:54:23 27-07-2023
"встала сама и легла на кушетку" ------- В наукограде на остановках кушетки стоят???
13:54:19 27-07-2023
Вольготно и в любое время суток чувствует себя малолетки на кроссовых драндулетах в Научном городке. Им, как и их родителям, пофиг на места дляих ревущих мотогонок- автодорога, придомовые дорожки или детские площадки.
14:24:49 27-07-2023
И в центре также. Вчера шла с вокзала по Соцу., едет целая колонна, гогочут, не смотрят куда едут. Еле отскочила. Надо что - то с этим делать
15:18:44 27-07-2023
Гость (12:21:35 27-07-2023) А у нас кроссовые мотоциклы с детьми за рулем заполонили Вл... Ну, так если нет ни у ребят, ни у их родителей головы на плечах, то чего же вы беспокоитесь о них? Другой вопрос, что от этих безмозглых пацанов, которых родители не научили думать, страдают совершенно непричастные к этой вакханалии люди. А вот их самих, пусть это и звучит жестоко, мне совершенно не жаль: за что боролись....
22:53:37 27-07-2023
По идее всё просто, увидели щенка за рулём хоть чего с мотором, забрали драндулет в пользу государства или на помойку. Весь вопрос решён.
12:20:35 28-07-2023
как они объезжали автобус, остановившийся на остановке справа? или водятел посреди дороги решил пассарижиров высадить?