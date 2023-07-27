В Бийске двое мальчиков на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку

О состоянии пострадавшей не сообщается

27 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: vk.com/biysk22vk

В Бийске двое мальчиков на мопеде сбили девушку в тот момент, когда водитель автобуса на остановке высаживал пассажиров, сообщает "Бийск 22".

"Мальчики решили объехать автобус на мопеде справа, а не слева", – рассказал очевидец.

О состоянии пострадавшей не сообщается. В комментариях отметили, что девушка "встала сама и легла на кушетку".

Бийчане отмечают, что в последнее время в городе стало много детей на мопедах, при этом в случае чего наказать их будет сложно, так как им слишком мало лет. Максимум – родителей оштрафуют.