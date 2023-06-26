Алтайские полицейские задержали мужчину, который не стал отвечать, где взял древесину

Правоохранители устанавливают место рубки

26 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Полицейские задержали перевозчика древесины в Рубцовском районе Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудники полиции остановили ГАЗ-66 под управлением мужчины 1981 года рождения, который перевозил древесину объемом более трех кубических метров. Пояснить, откуда везет данный груз и кому он принадлежит, водитель отказался", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли у водителя бензопилу, древесину и машину, а также проверяют представленные им документы и устанавливают место рубки.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что лесам в Алтайском крае угрожают не только пожары, но и "черные лесорубы". По его словам, поблажек таким людям быть не должно.