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Алтайские полицейские задержали мужчину, который не стал отвечать, где взял древесину

Правоохранители устанавливают место рубки

26 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Полицейские задержали перевозчика древесины в Рубцовском районе Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудники полиции остановили ГАЗ-66 под управлением мужчины 1981 года рождения, который перевозил древесину объемом более трех кубических метров. Пояснить, откуда везет данный груз и кому он принадлежит, водитель отказался", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли у водителя бензопилу, древесину и машину, а также проверяют представленные им документы и устанавливают место рубки.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что лесам в Алтайском крае угрожают не только пожары, но и "черные лесорубы". По его словам, поблажек таким людям быть не должно.

Комментарии 6

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Гость

12:13:13 26-06-2023

А вот это правильно, спасибо за бдительность!

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Гость

12:28:07 26-06-2023

Чё мне твоё спасибо, денег давай...

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Гость

12:33:28 26-06-2023

Человек горельник начал расчищать, что прицепились?

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Гость

12:45:51 26-06-2023

Воспользовался своим ПРАВОМ по Конституции статья 51. Не отвечать на вопросы можно. Человек каждый предварительно не виновен. Доказывать- это обязанность силовых структур. Правда если молчать, можно люлей получить)

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123

13:07:17 26-06-2023

Гость (12:45:51 26-06-2023) Воспользовался своим ПРАВОМ по Конституции статья 51. Не отв... не сказал, они считают, что украл, со всеми вытекающими...

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так не так

13:14:52 26-06-2023

прям как у классика: откуда дровишки? ..... и далее по тексту.

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