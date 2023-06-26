Алтайские полицейские задержали мужчину, который не стал отвечать, где взял древесину
Правоохранители устанавливают место рубки
26 июня 2023, 11:45, ИА Амител
Полицейские задержали перевозчика древесины в Рубцовском районе Алтайского края, сообщили в региональном главке МВД.
"Сотрудники полиции остановили ГАЗ-66 под управлением мужчины 1981 года рождения, который перевозил древесину объемом более трех кубических метров. Пояснить, откуда везет данный груз и кому он принадлежит, водитель отказался", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители изъяли у водителя бензопилу, древесину и машину, а также проверяют представленные им документы и устанавливают место рубки.
Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что лесам в Алтайском крае угрожают не только пожары, но и "черные лесорубы". По его словам, поблажек таким людям быть не должно.
12:13:13 26-06-2023
А вот это правильно, спасибо за бдительность!
12:28:07 26-06-2023
Чё мне твоё спасибо, денег давай...
12:33:28 26-06-2023
Человек горельник начал расчищать, что прицепились?
12:45:51 26-06-2023
Воспользовался своим ПРАВОМ по Конституции статья 51. Не отвечать на вопросы можно. Человек каждый предварительно не виновен. Доказывать- это обязанность силовых структур. Правда если молчать, можно люлей получить)
13:07:17 26-06-2023
Гость (12:45:51 26-06-2023) Воспользовался своим ПРАВОМ по Конституции статья 51. Не отв... не сказал, они считают, что украл, со всеми вытекающими...
13:14:52 26-06-2023
прям как у классика: откуда дровишки? ..... и далее по тексту.