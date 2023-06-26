"Никаких поблажек". Томенко рассказал, как сохраняют леса в Алтайском крае

Лесам в регионе угрожают не только пожары, но и "черные лесорубы"

26 июня 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

В Егорьевском районе продолжается ликвидация отдельных очагов огня. О том, как в Алтайском крае сохраняют леса, рассказал губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Работы еще достаточно, необходимо минимизировать риски в случае усиления ветра. Внутри пожара много тлеющих стволов и пней, которые необходимо пролить водой", – отметил Томенко.

Режим повышенной готовности в рамках пожароопасного сезона продолжает действовать в регионе. В выходные горела сухая трава сразу в нескольких районах – в Немецком, Романовском, Суетском. Возгорания удалось быстро потушить.

Томенко указал, что сохранение лесов – это не только борьба с пожарами. Есть и другие проблемы, решением которых занимаются в регионе. Например, "черные лесорубы".

"Моя позиция в этом вопросе однозначная – никаких поблажек быть не должно. За последние два с половиной года к уголовной ответственности было привлечено больше 220 человек. Работа по контролю за ситуацией в наших лесах продолжается ежедневно, и мы будем ее усиливать", – подчеркнул глава региона.

Напомним, крупный лесной пожар в Егорьевском районе разгорелся 19 июня, 23 июня его локализовали. На данный момент специалисты занимаются ликвидацией нескольких очагов.