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"Никаких поблажек". Томенко рассказал, как сохраняют леса в Алтайском крае

Лесам в регионе угрожают не только пожары, но и "черные лесорубы"

26 июня 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

В Егорьевском районе продолжается ликвидация отдельных очагов огня. О том, как в Алтайском крае сохраняют леса, рассказал губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Работы еще достаточно, необходимо минимизировать риски в случае усиления ветра. Внутри пожара много тлеющих стволов и пней, которые необходимо пролить водой", – отметил Томенко.

Режим повышенной готовности в рамках пожароопасного сезона продолжает действовать в регионе. В выходные горела сухая трава сразу в нескольких районах – в Немецком, Романовском, Суетском. Возгорания удалось быстро потушить.

Томенко указал, что сохранение лесов – это не только борьба с пожарами. Есть и другие проблемы, решением которых занимаются в регионе. Например, "черные лесорубы".

"Моя позиция в этом вопросе однозначная – никаких поблажек быть не должно. За последние два с половиной года к уголовной ответственности было привлечено больше 220 человек. Работа по контролю за ситуацией в наших лесах продолжается ежедневно, и мы будем ее усиливать", – подчеркнул глава региона.

Напомним, крупный лесной пожар в Егорьевском районе разгорелся 19 июня, 23 июня его локализовали. На данный момент специалисты занимаются ликвидацией нескольких очагов.

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина

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НОВОСТИПроисшествия
Виктор Томенко Алтайский край Экология Лесной пожар
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Комментарии 8

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Гость

10:57:36 26-06-2023

А белые лесорубы вагоны в Китай везут.

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Гость

11:06:34 26-06-2023

А ленточный бор вокруг Барнаула вырубают - только шум стоит.

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читатель

11:58:27 26-06-2023

Черно-белые лесорубы уничтожают наши ленточные боры. Надо их чем нибудь опрыскать чтоб уничтожить и чтобы не размножались, иначе перекинутся на соседние регионы.

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Гость

12:27:10 26-06-2023

читатель (11:58:27 26-06-2023) Черно-белые лесорубы уничтожают наши ленточные боры. Надо их... Ага, и строить дома из пластика, что ли? Доски откуда брать?

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читатель

12:55:49 26-06-2023

Если наш лес использовали в крае , хватило и на дом и крышу и пол. Только основную часть увозят казахам и в китай.

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Гость

13:17:01 26-06-2023

Кислянское лесничество, лес валят все кому не лень круглосуточно 24х7

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Гость

14:14:27 26-06-2023

Когда мне говорит власть что все под контролем- жди беды!

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Олег

15:41:27 26-06-2023

Как тушат понятно. Кто виновен понятно А как охрана лесов осуществляется?

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