Алтайские предприниматели высказались об идее обязательной 13-й зарплаты
Одаривать хотят в основном наиболее эффективных
27 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
13-ю зарплату хотят сделать обязательной – такую норму планируют ввести в Трудовой кодекс депутаты Госдумы. Инициатива уже направлена Михаилу Мишустину. Станет ли посильной для бизнеса такая дополнительная трата в эпоху бурно растущих зарплат и поможет ли она в борьбе за кадры? В эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул мнениями на этот счет поделились алтайские предприниматели.
Руководитель туристической компании "Мечтай на Алтай" Ольга Вайнбергер считает, что каждый собственник накануне Нового года думает о том, как порадовать своих сотрудников.
"Есть момент, что хотелось бы одаривать более эффективных. Но в любом случае плохого ничего в этой идее я не вижу. Сотрудникам – приятный бонус, собственникам – новая культура поздравления", – заявила предпринимательница.
Руководитель пунктов выдачи Ozon в Барнауле Татьяна Хабарова видит 13-ю зарплату личным выбором работодателя. Она относит такую премию к инструментам мотивации для сотрудников.
"На сегодняшний день у нас очень большая текучесть кадров, и полный год отрабатывают меньше 30% сотрудников. У нас есть мотивационные инструменты, мы их используем, платим дополнительно за стаж работы, за год – премиальные по различным номинациям: за стажировку сотрудников, за лояльность компании и так далее", – добавила Хабарова.
Директор маркетингового агентства HICLICK Виталий Романов согласен, что 13-я зарплата способна мотивировать сотрудников. Однако один из минусов – обязательные выплаты могут серьезно ухудшить гибкость компании.
"Хоть в компании зарплаты и находятся на уровне рынка, мы стараемся балансировать между финансовой стабильностью и сохранением комфортных условий для сотрудников. И введение 13-й зарплаты создаст значительное давление на бюджет. Это может быть и урезание статей расходов, и развития, и сокращение бонусных программ, а может, даже численности команды", – сказал он.
Предприниматель Елена Цимерман выплачивает 13-ю зарплату сотрудникам своей студии флористики и декора. Но не всем – для этого им следует обязательно выполнять план и в течение года набирать определенное количество баллов.
Директор по развитию Института кадровых технологий Дмитрий Звонов поделился, что за 30-летний стаж работы встречал практику дополнительных зарплат только в 20% компаний – причем это было добровольное поощрение, привязанное к результатам года, а не обязательный платеж. Можно использовать 13-ю зарплату и как инструмент, чтобы удержать сотрудников, считает он.
"В иностранных компаниях еще была такая ситуация: это была дополнительная система мотивации, разработанная отделом кадров на удержание персонала до конца года. Если сотрудник, например, собирается уволиться в октябре – ноябре, ему говорят: "Родной, посмотри, если ты сейчас задержишься на пару месяцев, то ты получишь 13-ю зарплату". А к январю человек уже может передумать и потом плавно продолжить так же работать в этой компании", – отметил директор.
Если делать эту выплату обязательной на законодательном уровне, то начать стоит с госструктур и бюджетных организаций, считает Звонов. Правда, к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда: эти расходы работодатели наверняка заложат в цену своей продукции. Так что, став обязательным, приятный бонус может обернуться убытками для бизнеса и дополнительным разгоном инфляции.
09:07:06 27-12-2024
"может обернуться убытками для бизнеса и дополнительным разгоном инфляции" - это называется недополученная норма прибыли буржуем, которую они не собираются отдавать.
09:13:49 27-12-2024
Гость (09:07:06 27-12-2024) "может обернуться убытками для бизнеса и дополнительным разг... В любом более менее адекватном бизнесе есть планирование. И практически 99% бизнеса работает кредитными деньгами.
В нынешней ситуации оба этих фактора пошли по одному месту. Тут бы на 12 зарплат денег хватило, почему то априори считается, что каждый работник обогащает предприятие и собственника.
Посчитайте сколько денег в компанию должен приносить сотрудник, чтобы получать 50 тысяч официально.
Сейчас это в районе двух миллионов со средней маржинальностью. Это если компания не планирует развиваться, расширяться и т.д.
09:31:28 27-12-2024
Гость (09:13:49 27-12-2024) В любом более менее адекватном бизнесе есть планирование. И ... А что,разве не работник обогащает собственника?Собственник обогащает работника?Они ,у нас ,что ?-Ангелы небесные?Этакие добродетели-бессребреники?Интересный полёт мысли.
10:04:16 27-12-2024
Акакий (09:31:28 27-12-2024) А что,разве не работник обогащает собственника?Собственник о... Здесь простая математика, сомневаетесь посчитайте сами. Даже на такую сумму сложно выйти, по идее должно быть больше. И тут дело не в том, кто для кого добродетель. А НДС ставке рефинансирования, социальных отчислениях и прочем.
Просто возьмите калькулятор в руки и все иллюзии растаят
09:36:07 27-12-2024
Гость (09:13:49 27-12-2024) В любом более менее адекватном бизнесе есть планирование. И ... 2млн - за год посчитпл, чтоль? если за год - то поверю. даже так получится ещё 3 суммы по 50тр на налоги и в прибыль, что могу допустить, хоть и это сомнительно
09:59:05 27-12-2024
Гость (09:36:07 27-12-2024) 2млн - за год посчитпл, чтоль? если за год - то поверю. даже... В месяц увы.
Посчитайте, здесь не нужно какое-то специальное образование. Ставки налогооблажения и кредитования в открытом доступе. Так же можно посмотреть, сколько работодатель должен выплатить за работника государству, чтобы заплатить те же 50 тысяч. 2 миллиона это на самом деле даже немного заниженная цифра
10:15:14 27-12-2024
Гость (09:59:05 27-12-2024) В месяц увы.Посчитайте, здесь не нужно какое-то специаль... ну приведи свои раскладки. даже интересно. я ипешник без сотрудников. нанял бы, если бы сотрудник хоть 50% сверх своей зп мне мог заработать. в ноль бы получилось, но позволило бы расшириться. твои 2млн выглядят сказочно
10:51:52 27-12-2024
Гость (10:15:14 27-12-2024) ну приведи свои раскладки. даже интересно. я ипешник без сот... Ну это вас характеризует как предпринимателя, если вы не понимаете из чего складывается доходы и расходы. Не нужны вам сотрудники. Лучше идите родину защищать, там заработок стабильный и фиксированный
09:40:41 27-12-2024
Гость (09:13:49 27-12-2024) В любом более менее адекватном бизнесе есть планирование. И ... вы не вызовете сочувствие своими плаками. не выгодно - не занимайтесь своим "бизнесом". люди дарят вам вообще самое ценное что у них есть - свое время, т.е. свою жизнь. за писят тыщ в месяц, как вы говорите.
09:23:51 27-12-2024
Гость (09:07:06 27-12-2024) "может обернуться убытками для бизнеса и дополнительным разг... Попробуй,для начала,сам что-нибудь заработать,а не из бюджета получать. Как же бесят эти люмпены.
10:08:43 27-12-2024
Гость (09:23:51 27-12-2024) Попробуй,для начала,сам что-нибудь заработать,а не из бюджет... что значит "сам заработать". на работе не сам зарабатываешь? можно к тебе устроиться чтобы ты за меня работал и деньги мне платил чтобы я не "сам зарабатывал"?
09:08:37 27-12-2024
Не думал, что в будущем это время будут называть эпохой бурно растущих зарплат
09:21:46 27-12-2024
Не умеете , не лезьте в бизнес, товар то же надо и продвигать и рекламировать . А какашку продать на 2 млн в год это адский труд!
11:59:31 27-12-2024
Гость (09:21:46 27-12-2024) Не умеете , не лезьте в бизнес, товар то же надо и продвигат... Товар продвигать? Купил-продал это спекуляция... Произвел товар-это работа!!!
09:23:18 27-12-2024
Какая то странная идея с давлением на предпринимателя.По моему ,он сам должен определять кому и сколько надо платить,в зависимости от состояния фирмы.Если будет платить мало,то к нему не пойдут работать.Введёт он 13- ю зарплату,так тогда может уменьшить все остальные 12.Кто ему помешает?И толку то от этого?
09:55:02 27-12-2024
По статистике каждый работающий россиянин производит товаров и услуг на 170 тр., а получает на руки 50-60 тр...!
10:07:31 27-12-2024
Гость (09:55:02 27-12-2024) По статистике каждый работающий россиянин производит товаров... По статистике у нас и пенсионеры по 30 пенсии получают
10:00:14 27-12-2024
Ну так 13 пенсию почему то не вводят...
10:01:29 27-12-2024
Гость (09:21:46 27-12-2024) Не умеете , не лезьте в бизнес, товар то же надо и продвигат... Не в год!!!
А за месяц. Откуда год взялся?
Вы в курсе сколько НДС вообще составляет?)
10:10:19 27-12-2024
Гость (10:01:29 27-12-2024) Не в год!!!А за месяц. Откуда год взялся?Вы в курсе ... ндс оплачивает конечный покупатель, причем тут зарплата наемника.
10:53:50 27-12-2024
Гость (10:10:19 27-12-2024) ндс оплачивает конечный покупатель, причем тут зарплата наем... Уровень ваших компетенций ясен, продолжайте наблюдение
10:59:44 27-12-2024
Гость (10:10:19 27-12-2024) ндс оплачивает конечный покупатель, причем тут зарплата наем... Нет не так, точнее так только для перекупов, почему у нас и не развивается производство. Если ты купил метал и наточил из него болванок, то ндс платишь ты, кто купил болванки и сделал из них условные диски тоже платит ндс. Так что, все несколько сложнее.......
10:06:21 27-12-2024
Почему бы врачам , учителям и пожарным не обязать выплачивать 13-ю.
Если уж предыдущие 12 так себе
10:24:38 27-12-2024
Гость (10:06:21 27-12-2024) Почему бы врачам , учителям и пожарным не обязать выплачиват... совершенно с вами согласен - у врачей и учителей гиганские зарплаты, могут чуть сброситься и нам 13 выдать.
12:20:24 27-12-2024
Гость (10:06:21 27-12-2024) Почему бы врачам , учителям и пожарным не обязать выплачиват... у всех по разному, у кого-то из учителей не так себе)а вполне себе
10:32:51 27-12-2024
Было это уже, на крупных предприятиях СССР выплачивали 13ю зпл.,
11:11:55 27-12-2024
Забавно, что думцы в очередной раз хотят переложить заботу о гражданам на чужие плечи. Может всё-таки установить адекватный МРОТ?
12:20:56 27-12-2024
на фоне бурного роста зарплат. Улыбнуло.