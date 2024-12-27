Алтайские предприниматели высказались об идее обязательной 13-й зарплаты

Одаривать хотят в основном наиболее эффективных

27 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

13-ю зарплату хотят сделать обязательной – такую норму планируют ввести в Трудовой кодекс депутаты Госдумы. Инициатива уже направлена Михаилу Мишустину. Станет ли посильной для бизнеса такая дополнительная трата в эпоху бурно растущих зарплат и поможет ли она в борьбе за кадры? В эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул мнениями на этот счет поделились алтайские предприниматели.

Руководитель туристической компании "Мечтай на Алтай" Ольга Вайнбергер считает, что каждый собственник накануне Нового года думает о том, как порадовать своих сотрудников.

"Есть момент, что хотелось бы одаривать более эффективных. Но в любом случае плохого ничего в этой идее я не вижу. Сотрудникам – приятный бонус, собственникам – новая культура поздравления", – заявила предпринимательница.

Руководитель пунктов выдачи Ozon в Барнауле Татьяна Хабарова видит 13-ю зарплату личным выбором работодателя. Она относит такую премию к инструментам мотивации для сотрудников.

"На сегодняшний день у нас очень большая текучесть кадров, и полный год отрабатывают меньше 30% сотрудников. У нас есть мотивационные инструменты, мы их используем, платим дополнительно за стаж работы, за год – премиальные по различным номинациям: за стажировку сотрудников, за лояльность компании и так далее", – добавила Хабарова.

Директор маркетингового агентства HICLICK Виталий Романов согласен, что 13-я зарплата способна мотивировать сотрудников. Однако один из минусов – обязательные выплаты могут серьезно ухудшить гибкость компании.

"Хоть в компании зарплаты и находятся на уровне рынка, мы стараемся балансировать между финансовой стабильностью и сохранением комфортных условий для сотрудников. И введение 13-й зарплаты создаст значительное давление на бюджет. Это может быть и урезание статей расходов, и развития, и сокращение бонусных программ, а может, даже численности команды", – сказал он.

Предприниматель Елена Цимерман выплачивает 13-ю зарплату сотрудникам своей студии флористики и декора. Но не всем – для этого им следует обязательно выполнять план и в течение года набирать определенное количество баллов.

Директор по развитию Института кадровых технологий Дмитрий Звонов поделился, что за 30-летний стаж работы встречал практику дополнительных зарплат только в 20% компаний – причем это было добровольное поощрение, привязанное к результатам года, а не обязательный платеж. Можно использовать 13-ю зарплату и как инструмент, чтобы удержать сотрудников, считает он.

"В иностранных компаниях еще была такая ситуация: это была дополнительная система мотивации, разработанная отделом кадров на удержание персонала до конца года. Если сотрудник, например, собирается уволиться в октябре – ноябре, ему говорят: "Родной, посмотри, если ты сейчас задержишься на пару месяцев, то ты получишь 13-ю зарплату". А к январю человек уже может передумать и потом плавно продолжить так же работать в этой компании", – отметил директор.

Если делать эту выплату обязательной на законодательном уровне, то начать стоит с госструктур и бюджетных организаций, считает Звонов. Правда, к тринадцатой зарплате будут прилагаться и тринадцатые налоги на оплату труда: эти расходы работодатели наверняка заложат в цену своей продукции. Так что, став обязательным, приятный бонус может обернуться убытками для бизнеса и дополнительным разгоном инфляции.