В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату
По словам Миронова, это сможет повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита
24 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Об этом сообщает "360" со ссылкой на ТАСС.
Миронов предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Новая норма должна обязывать работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года. По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает решение самостоятельно – в результате не все сотрудники получают 13-ю зарплату.
Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.
15:28:44 24-12-2024
Клоуны! А деньги депутаты выделят!
23:38:27 24-12-2024
Гость (15:28:44 24-12-2024) Клоуны! А деньги депутаты выделят!... из доходов промотивированных.
15:36:54 24-12-2024
Работаю с 1995 года, за все это время только 1 раз была 13-я зарплата. Из моих знакомых ее получал также очень мало кто, хотя работают в разных отраслях. Так что пустое сотрясание воздуха, работодатель если не захочет ее платить, то вы никак его не заставите.
15:37:17 24-12-2024
И 14 и 15! Смешно.
15:44:59 24-12-2024
В Госдуме не подскажут, случаем, где взять дополнительные средства на 13-ю зарполату? Тут обычную-то не знаешь откуда выцарапать...
17:40:54 24-12-2024
Гость (15:44:59 24-12-2024) В Госдуме не подскажут, случаем, где взять дополнительные ср...
свои аппетиты умерьте и все найдется )))
21:27:03 24-12-2024
Гость (17:40:54 24-12-2024) свои аппетиты умерьте и все найдется )))... а вы так уверены, что любой бизнес- это Газпром, как минимум? это просто смешно.
16:02:12 24-12-2024
А ещё можно сделать машину времени, вернутся в 96 год и на весь текущий бюджет купить долларов в США.
17:20:26 24-12-2024
Частник на то и частник, чтобы не быть "обязанным" жертвовать своими корыстными интересами под диктовку государства: ради вседозволенности "бизнесменов" и подгрызался социализм!
18:14:19 24-12-2024
Сказка такая вспоминается, Толстой, кажется, записал - про мужика, который шапки на базаре покупал. Можно и 25 зарплат выплатить, но по МРОТ и без премий.
19:35:55 24-12-2024
Полный бред. Как обязательная выплата может стимулировать работника? Именно при нынешней ситуации, когда 13 зарплату выплачивают выборочно, только тем работникам, которые за год себя проявили идет стимулирование
23:39:25 24-12-2024
Валерий (19:35:55 24-12-2024) Полный бред. Как обязательная выплата может стимулировать ра... уравниловка? не, не слышали
19:44:26 24-12-2024
ОТ экономики 1994 года осталось процентов 30-ть не более, заводы разрушили, единицы остались. Три четверти районов сельским хозяйством не занимаются. Коров нет вообще. А тут на тебе - 13-я зарплата????!!! Они там видно в Кремле только по Кремлю и перемещаются и только друг с другом и общаются. Мечтатели.
23:38:06 24-12-2024
Заходит как-то депутат в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!
07:52:05 25-12-2024
над бидоном три года смеялись, как он заплетается.
а здесь депутат помоложе такую дичь несет.
10:54:34 25-12-2024
У них еще много предложений! Реалий только нет.