В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату

По словам Миронова, это сможет повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита

24 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Об этом сообщает "360" со ссылкой на ТАСС.

Миронов предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Новая норма должна обязывать работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года. По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает решение самостоятельно – в результате не все сотрудники получают 13-ю зарплату.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.