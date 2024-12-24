НОВОСТИЭкономика

В Госдуме предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату

По словам Миронова, это сможет повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита

24 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru
Гора рублей / Фото: amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Об этом сообщает "360" со ссылкой на ТАСС.

Миронов предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Новая норма должна обязывать работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года. По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает решение самостоятельно – в результате не все сотрудники получают 13-ю зарплату.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улучшить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.

Госдума зарплаты

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

15:28:44 24-12-2024

Клоуны! А деньги депутаты выделят!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:27 24-12-2024

Гость (15:28:44 24-12-2024) Клоуны! А деньги депутаты выделят!... из доходов промотивированных.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:54 24-12-2024

Работаю с 1995 года, за все это время только 1 раз была 13-я зарплата. Из моих знакомых ее получал также очень мало кто, хотя работают в разных отраслях. Так что пустое сотрясание воздуха, работодатель если не захочет ее платить, то вы никак его не заставите.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:17 24-12-2024

И 14 и 15! Смешно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:59 24-12-2024

В Госдуме не подскажут, случаем, где взять дополнительные средства на 13-ю зарполату? Тут обычную-то не знаешь откуда выцарапать...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:54 24-12-2024

Гость (15:44:59 24-12-2024) В Госдуме не подскажут, случаем, где взять дополнительные ср...
свои аппетиты умерьте и все найдется )))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:27:03 24-12-2024

Гость (17:40:54 24-12-2024) свои аппетиты умерьте и все найдется )))... а вы так уверены, что любой бизнес- это Газпром, как минимум? это просто смешно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:12 24-12-2024

А ещё можно сделать машину времени, вернутся в 96 год и на весь текущий бюджет купить долларов в США.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:26 24-12-2024

Частник на то и частник, чтобы не быть "обязанным" жертвовать своими корыстными интересами под диктовку государства: ради вседозволенности "бизнесменов" и подгрызался социализм!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:19 24-12-2024

Сказка такая вспоминается, Толстой, кажется, записал - про мужика, который шапки на базаре покупал. Можно и 25 зарплат выплатить, но по МРОТ и без премий.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

19:35:55 24-12-2024

Полный бред. Как обязательная выплата может стимулировать работника? Именно при нынешней ситуации, когда 13 зарплату выплачивают выборочно, только тем работникам, которые за год себя проявили идет стимулирование

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:25 24-12-2024

Валерий (19:35:55 24-12-2024) Полный бред. Как обязательная выплата может стимулировать ра... уравниловка? не, не слышали

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

19:44:26 24-12-2024

ОТ экономики 1994 года осталось процентов 30-ть не более, заводы разрушили, единицы остались. Три четверти районов сельским хозяйством не занимаются. Коров нет вообще. А тут на тебе - 13-я зарплата????!!! Они там видно в Кремле только по Кремлю и перемещаются и только друг с другом и общаются. Мечтатели.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:06 24-12-2024

Заходит как-то депутат в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:05 25-12-2024

над бидоном три года смеялись, как он заплетается.
а здесь депутат помоложе такую дичь несет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:34 25-12-2024

У них еще много предложений! Реалий только нет.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров