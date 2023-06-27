Алтайские предприятия поедут на форум "Производительность 360" в Казань

Промышленники всей страны обсудят, как развивается отрасль

27 июня 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба Федерального центра компетенций

Собственники и руководители ведущих российских компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда", через месяц соберутся на одной площадке, чтобы наметить новые точки роста промышленности. 20-21 июля в Казани пройдет пятый федеральный форум "Производительность 360".

Кто примет участие?

На форуме соберется около тысячи представителей крупных российских компаний. Представители будут и от Алтайского края. Кстати, в регионе 77 предприятий являются участниками нацпроекта.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства Татарстана.

Что там будет интересного?

Для участников форума пройдут тематические сессии, пленарное заседание, зону "Экспо", в которой будут представлены цифровые решения для бизнеса. Также можно будет выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана.

Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий."Федеральный форум "Производительность 360" – это всегда новые точки роста, обмен лучшими практиками по реализации проектов и другие полезные встречи с коллегами из сферы бережливого производства со всей России. Участие в мероприятии однозначно помогает в развитии предприятий", – пояснил руководитель РЦК Алтайского края Александр ВагенлейтерРегистрация на мероприятие бесплатная.

Напомним, в 2022 году аналогичный форум прошел 14 октября в Сочи. Тогда на церемонии награждения отметили и алтайское предприятие. ООО "Павловский деревообрабатывающий комбинат" победило в ключевой номинации форума "Предприятие – лидер по росту производительности труда" по итогам 2021 года.

Как принять участие в нацпроекте?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.