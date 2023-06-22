Представители алтайских компаний посмотрели, как работает завод – участник нацпроекта

И обсудили развитие промышленности

22 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Экскурсия на Завод механических прессов /Фото: heconom22.ru

Представители нескольких предприятия Алтайского края стали участниками экскурсии на Завод механических прессов. Эта компания участвует в национальном проекте "Производительность труда". Знакомство промышленников провели краевое Минэкономразвития и Алтайский центр кластерного развития.

Зачем проводят такие экскурсии?

В промышленной экскурсии приняли участие представители ООО "Аргум", ГК "Тонар", ООО "Нортек", ООО "Алтай-Тент", ООО "БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика", ГК "Сибкомплект", ООО "Завод пищевого машиностроения", ООО "Нитроген", сообщает пресс-служба министерства. Они посмотрели, как работает линия кузнечно-прессового производства и цех изготовления колесных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники, познакомились с технологией производства изделий. А затем пообщались и обсудили важные вопросы в своей сфере.

Подобные экскурсии позволяют наладить обмен опытом между малыми, средними и крупными производственными компаниями региона, а также способствуют формированию благоприятной экономической среды, уверена заместитель директора по маркетингу группы промышленных предприятий "Барнаульский завод механических прессов" Анна Ферапонтова.

Каких результатов достиг завод от участия в нацпроекте?

Завод механических прессов входит в группу промышленных предприятий "Барнаульский завод механических прессов" и имеет более чем полувековой опыт работы в области производства и конструирования механических прессов, автоматизированных комплексов и линий на их базе, специальных прессов и автоматов.

В июне 2020 года завод вступил в нацпроект "Производительность труда". В качестве пилотного участка по повышению производительности выбрали процесс производства гнутых профилей линии ЛПГ5/500 на основе вагонного профиля рельс дверной 100х80х35х5х8250. Работы по улучшениям проводили совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Всего за шесть месяцев сотрудники совместно с экспертами РЦК сократили время протекания процесса на 83%, выработку увеличили на 62%, а также снизили объем незавершенного производства на 28%.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.