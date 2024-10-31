Алтайские предприятия приглашают на форум "Производительность труда и наставничество"

Форум в Московской области соберет лидеров повышения производительности

31 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Эффективность и производительность / Фото: freepik.com

28 ноября 2024 года в Московской области на базе мастерской управления "Сенеж" состоится масштабный форум "Производительность труда и наставничество". Событие станет кульминацией конкурса "Лучшие практики наставничества", реализуемого в рамках нацпроекта "Производительность труда". Более 700 представителей бизнеса со всей России, в том числе победители и призеры региональных этапов конкурса, соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы развития наставничества как инструмента повышения эффективности и профессионального роста.

Эксперты-практики из различных отраслей

Форум обещает быть насыщенным и информативным. Более 40 экспертов, имеющих богатый опыт в создании и внедрении эффективных систем наставничества, поделятся своими знаниями и кейсами.

Среди них – специалисты из сырьевых компаний, обрабатывающей и пищевой промышленности, строительства, транспорта и индустрии гостеприимства.

Пять номинаций, 15 победителей

В рамках форума также подведут итоги федерального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества".

Заслуженное признание получат победители и призеры в пяти номинациях:

"Прорывные технологии повышения производительности труда". "Профессиональное развитие молодежи". "Цифровые инновации на предприятии". "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда". "Наставничество в индустрии гостеприимства".

Алтайский край достойно представлен на федеральном уровне

По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергея Кореннова, в этом году на региональный этап конкурса от Алтайского края поступило 10 заявок от предприятий по трем номинациям. Победители в каждой номинации – ООО "Сити Бэйкер", ООО "Нортек" и ООО "Охота" – достойно представили регион на федеральном этапе.

"Участники конкурса понимают важность развития культуры наставничества на своих предприятиях, поэтому, полагаю, что проводимое мероприятие будет для них полезным", – отметил замминистра.Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 25 ноября 2024 года.

Организаторами форума выступают Министерство экономразвития России и правительство Московской области.

Проект "Лучшие практики наставничества" помогает распространять успешный опыт в этой сфере, внедрять методы для повышения производительности труда и создавать условия для развития и реализации потенциала работников. В федеральном этапе конкурса принимают участие 90 финалистов региональных этапов, которые прошли в 71 субъекте Российской Федерации с 10 мая по 30 июля 2024 года. Форум "Производительность труда и наставничество" станет важной площадкой для обмена опытом, поиска новых решений и укрепления партнерских связей в сфере развития наставничества в России.

Напомним, что студенты Алтайского края активно осваивают навыки оптимизации производственных процессов. Недавно в регионе прошла деловая игра, где будущим специалистам предоставили возможность ознакомиться с методами бережливого производства.

Замминистра экономразвития края Сергей Кореннов отметил, что бережливые технологии играют все более значимую роль в современной экономике, их активно внедряют на предприятиях. А потому ежегодно растет интерес образовательных учреждений региона к деловой игре.

Также стоит отметить, что Алтайский край успешно реализует национальный проект производительность труда". В прошлом году 63,9% участников проекта добились ежегодного роста производительности на 5%, что значительно выше запланированных 50%. Этот стало известно благодаря использованию данных налоговой отчетности предприятий федерального и регионального уровней, а также применению методики, утвержденной Министерством экономического развития.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на увеличение производительности в средних и крупных компаниях ключевых несырьевых отраслей, таких как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и туризм. В проекте могут участвовать предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, а для туристической отрасли этот порог составляет 180 млн рублей.