Итоги и планы. Представители алтайских компаний побывали на форуме в Москве

Деловое событие "Производительность 360" прошло в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"

23 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Участники от Алтайского края на форуме "Производительность 360" / Фото: ackr22.ru

17-18 октября в стенах Технопарка "Сколково" в Москве прошел VI Федеральный форум "Производительность 360". Он стал площадкой для подведения итогов масштабного национального проекта "Производительность труда" и определения перспектив его развития.

Как прошел форум?

Программа была насыщенной и практикоориентированной.

Участники посетили сессии, посвященные ключевым направлениям проекта:

"Государство для бизнеса";

"Инвестиции в человеческий капитал";

"Лучшие отраслевые практики".

Мастер-классы от Академии производительности Федерального центра компетенций позволили предприятиям получить наглядные примеры внедрения бережливых технологий. Кульминацией форума стало пленарное заседание "Импульс к эффективности", открытое заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

В рамках мероприятия также наградили лучших участников нацпроекта, ставших яркими примерами успешной трансформации.

"Накопленные знания и опыт применения инструментов бережливого производства на отдельных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики планируется обобщить в отраслевые решения, транслировать на государственные компании и всю социальную сферу", – сказал руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер.

Он также отметил, что проект по повышению производительности труда показал, что без постоянного совершенствования невозможно развитие. И в ближайшем будущем он станет более масштабным.

Форум собрал более двух тысяч представителей бизнеса и власти, что свидетельствует о высоком уровне интереса к теме повышения эффективности производства. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Москвы.

Как нацпроект помогает промышленности региона?

Как отмечают специалисты, процесс развития бережливых технологий развивается быстро. В Алтайском крае многие предприятия, участвующие в 18-й волне реализации нацпроекта под региональным руководством, активно используют эти методы для оптимизации своей деятельности.

Так, например, строительная компания "Жилищная инициатива" совершенствует отделку типовых этажей в многоквартирном доме, применяя бережливые технологии.

Предприятие "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" (ЭСД – БиКЗ) занимается совершенствованием производства коллекторов, резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АСМ – Экспорт" внедряет инновации в процесс производства зерносушилок.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) оказывают активную поддержку участникам, помогая выявить "узкие места" на производстве и разработать стратегию их улучшения.

Также недавно специалисты трех алтайских компаний посетили Школу тренеров и повысили свою квалификацию. Они освоили принципы бережливого производства. В мероприятии участвовало более полусотни компаний из разных регионов России, которые участвовали в нацпроекте. Программа включала множество семинаров, проходили встречи и дискуссии.

Нацпроект "Производительность труда" ориентирован на рост производительности труда на предприятиях среднего и крупного бизнеса в ключевых несырьевых секторах экономики, таких как обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесное хозяйство.