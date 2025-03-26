Алтайские предприятия приглашают на Сибирский форум по производительности

На мероприятии обсудят лучшие практики бережливого производства и устойчивого развития

26 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Повышение производительности / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

С 7 по 11 апреля 2025 года в Томске пройдет IV Сибирский форум "Производительность и устойчивое развитие". Он станет площадкой для обмена опытом в области бережливого производства и устойчивого развития.

Форум соберет экспертов из России и зарубежья: представителей госорганов, ведущих производителей, научных и образовательных организаций, специалистов в сфере цифровизации и автоматизации производства, региональных центров компетенций в сфере производительности труда, центров стандартизации и метрологии, Торгово-промышленной палаты России.

Основная цель встречи – обмен лучшими региональными практиками повышения производительности труда, внедрения бережливых технологий и успешных методов автоматизации производства.

Участники обсудят не только практические подходы, но и пути достижения устойчивого развития производственных систем.

Программа включает визиты на предприятия Томской области, которые успешно реализуют федеральный проект "Производительность труда", входящий в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Например, участники смогут увидеть опыт компании "Микран".

Также они посетят "Сибур" и "Транснефть" и, внедрив эффективные практики в собственные процессы, смогут улучшить производственные показатели.

"Для алтайских предприятий это отличная возможность ознакомиться с опытом в области развития производственных систем и бережливого производства крупных производителей Томской области, а также оценить его применимость на своих предприятиях", – подчеркнул руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Федеральный проект "Производительность труда" доступен для компаний, работающих в несырьевых отраслях экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туризма – от 180 млн рублей). Участие в проекте позволяет улучшить эффективность работы предприятия, а также внедрить новейшие технологические решения для повышения производительности. Заявки на участие можно подать через официальный сайт проекта производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Более подробную информацию о форуме, его программе и актуальных новостях можно найти на сайте.