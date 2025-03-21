Алтайские специалисты приняли участие в сертификации центра компетенций Орловской области

Эксперты изучили практики внедрения бережливых технологий

21 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Сертификация РЦК в Орловской области / Фото: КАУ "АЦКР"

Специалисты из Алтайского края приняли участие в сертификации Регионального центра компетенций (РЦК) Орловской области. Этот процесс – часть федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Основная цель сертификации – оценить эффективность работы региональных отделений, которые помогают местным предприятиям внедрять бережливые технологии и повышать производительность.

Проверку провели эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) совместно с представителями Минэкономразвития России и специалистами из регионов, где уже работает подобная инфраструктура поддержки.

Они изучили лучшие практики и качество внедрения бережливых технологий.

Эксперты не только познакомились с работой орловского центра, но и смогли переосмыслить собственные подходы в работе.

"Прежде всего, данное событие интересно с точки зрения обмена опытом с коллегами из других регионов России. Совместная работа обеспечивает измерение точек роста, взгляд со стороны на свою деятельность и развитие компетенций в области повышения производительности труда", – отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

За два дня специалисты ФЦК, Алтайского края и Республики Крым посетили два предприятия Орловской области, которые уже завершили внедрение инициатив федерального проекта. А еще – изучили, как организована работа местного Регионального центра компетенций, в том числе система обучения сотрудников предприятий-участников.

В итоге аттестационная комиссия признала деятельность центра соответствующим установленным требованиям и подтвердила высокий уровень его работы.

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на внедрение бережливых технологий и повышение эффективности работы российских предприятий. Ожидаемый результат – рост производительности не менее 5% в год. Принять участие в проекте могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.Как ранее сообщал amic.ru, предприятия Алтайского края, которые уже участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", могут пройти бесплатное обучение в программе "Акселератор экспортного роста".

Трехмесячный курс поможет компании:

выйти на новые рынки сбыта за рубежом;

подготовить продукцию в соответствии с международными стандартами;

работать с валютным и экспортным контролем.

Программа совмещает практические и теоретические занятия, участники получают экспертную поддержку по всем аспектам обучения.