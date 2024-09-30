Они это делают после участия в нацпроекте

30 сентября 2024, 13:15, ИА Амител

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

Алтайские компании активно используют технологии национального проекта "Производительность труда". Это те предприятия, которые участвуют в 18-й волне реализации нацпроекта под региональным управлением. Недавно там подвели промежуточные итоги, сотрудники рабочих групп рассказали о проделанной работе и планах на следующий трехмесячный период.

Например, строительная компания "Жилищная инициатива" с помощью инструментов бережливого производства оптимизирует процессы внутренней отделки типового этажа многоквартирного дома. Предприятие "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" (ЭСД – БиКЗ) совершенствует производство коллектора. Резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АСМ – Экспорт" внедряет улучшения при производстве зерносушилки. Завод "Энергия" в качестве пилотного потока выбрал участок по изготовлению модульной паровой котельной.

Эксперты РЦК помогли компаниям определить источники основных потерь на производстве и разработать планы по их устранению. Это позволит повысить эффективность и достичь запланированных показателей.

"Процесс совершенствования – непрерывный, он постоянен. Всегда можно увидеть какие-то сбои или тормозящие работу факторы. Люди, находясь внутри процесса, видят, где его можно оптимизировать, чтобы облегчить свой труд и повысить эффективность предприятия в целом", – отметил генеральный директор ООО "АСМ – Экспорт" Алексей Бурдовицын.

Добавим, что компании "АСМ-Экспорт" и "ЭСД – БиКЗ" занимаются еще активной экспортной деятельностью и поставляют свою продукцию на внешние рынки. А это уже способствует достижению целей другого национального проекта – "Международная кооперация и экспорт".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).