Более 50 специалистов алтайских предприятий обсудили тренды бережливого производства

В селе Бочкари прошел четвертый слет внутренних тренеров и инструкторов предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда"

17 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Участники четвертого слета внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству / Фото: innovaltai.ru

11-12 сентября 2024 года в алтайском селе Бочкари Целинного района состоялся четвертый слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству, объединивший специалистов предприятий – участников национального проекта "Производительность труда".

Более 50 представителей 30 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Алтайского края, стремящихся к повышению эффективности своих организаций, приняли участие в насыщенной программе мероприятия: мастер-классах, лекциях и экскурсиях.

На открытии слета выступили заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Петр Смагин и заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Алтайского края Александр Косарев.

А опытом делились эксперты из разных сфер. Начальник отдела по работе с предприятиями АНО "Цифровые технологии производительности" Станислав Харитонов рассказал о цифровизации производства и ее синергии с бережливыми технологиями. Организационный консультант, PhD*, доцент НИУ "Высшая школа экономики", модератор Московской школы управления Сколково Елена Наумцева провела мастер-класс, посвященный повышению компетенций в области клиентоцентричности и фасилитации.

Кандидат социологических наук, директор по работе с клиентами, OMI (Online Market Intelligence*), преподаватель Школы маркетинговых исследований НИУ "Высшая школа экономики" Мария Незговорова раскрыла секреты эффективного управления персоналом и развития производственной системы.

А Константин Борнеман, эксперт в области коммуникаций, поделился знаниями о построении эффективной коммуникации в команде. Региональные эксперты в области бережливых технологий дополнили программу, презентовав успешные кейсы и практический опыт.

Также выступали региональные эксперты в области бережливых технологий – Александр Вагенлейтер, Константин Трегуб и Дмитрий Печенин.

Кульминацией слета стала экскурсия на производственную площадку ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", где участники смогли наглядно увидеть принципы бережливого производства в действии.

Главный экономист ООО "Бурановское" Анна Земзюлина отметила, что слет дал понимание необходимости обновления матрицы компетенций сотрудников. На предприятии решили создать книгу нового сотрудника, которая будет содержать правила его профессии. Мероприятие очень полезно и важно для повышения профессионального опыта.

"Я на мероприятии второй раз, понравилась атмосфера самого села и завода, очень крутое место, в которое хочется вернуться. Мероприятие объединяет людей, которые занимаются бережливым производством, круто увидеть огоньки в глазах людей, послушать замечательных спикеров, лекторов, которые дадут тебе новые знания и навыки или раскроют уже существующие", – поделился впечатлениями начальник отдела развития производственной системы, инструктор по бережливому производству АО "БПО "Сибприбормаш" Владислав Зеленов.А по словам Станислава Харитонова, слет по бережливому производству показал, насколько глубоко люди на предприятиях осознают важность цифровизации. Цифровизация и бережливое производство эффективно работают вместе.

Слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству, проводимый с 2021 года, является важным инструментом повышения компетенций специалистов в области бережливого производства. Он способствует тиражированию и совершенствованию лучших практик среди остальных сотрудников на предприятиях Алтайского края, опираясь на методические рекомендации по реализации программы повышения производительности труда на предприятиях от АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".Напомним, недавно участники 18-й волны реализации нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае поделились первыми результатами. За три месяца активной работы они не только выявили проблемные моменты в своих производственных процессах, но и разработали стратегии для их оптимизации. В рамках проекта компании активно используют методы бережливого производства.

Например, строительная компания "Жилищная инициатива" сосредоточилась на улучшении процессов внутренней отделки типовых этажей многоквартирных домов. "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" ("ЭСД – БиКЗ") работает над усовершенствованием процесса производства коллекторов, а резидент Алтайского кластера аграрного машиностроения "АСМ-Экспорт" стремится повысить эффективность производства зерносушилок. Завод "Энергия" выбрал для пилотного проекта участок по производству модульных паровых котельных.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

*PhD ("ПиЭйчДи"); Online Market Intelligence ("Онлайн Маркет Интеллигенс").