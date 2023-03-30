Алтайские предприятия всё ещё могут войти в нацпроект по производительности труда

"Производительность труда" с 2019 года даёт предприятиям края программу повышения эффективности производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства

30 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: ackr22.ru

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) приглашает компании региона присоединиться к национальному проекту. Сейчас в нём участвует 74 предприятия, а всего возможности позволяют обучить 87 компаний.

В рамках нацпроекта "Производительность труда" предприятия учатся бережливому производству. При экспертной поддержке РЦК руководителей и персонал знакомят с лучшими практиками на других предприятиях, показывают, как применять полученные знания в оптимизации пилотного потока, помогают выявить и устранить основные виды потерь (ожидание, ненужная транспортировка, избыточные запасы и т.д.).



В качестве пилотного производственного процесса на каждом предприятии выбирают такое, где доля выручки составляет не менее 10% от всей выручки предприятия. В результате процесс становится эффективнее, быстрее, проще и дешевле. Работа на пилотном потоке проходит в течение шести месяцев.



"По итогам участия в проекте предприятие может продемонстрировать значительный рост производительности труда за счёт сокращения времени протекания процессов и максимального использования профессионального потенциала работников. Все эти преобразования – прямые предпосылки для повышения прибыли и заработной платы сотрудников, что уже доказывает опыт участников проекта", – отмечает руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.