Алтайские приставы отправили на СВО японский грузовик, использованный для убийства

Браконьеры вывезли на автомобиле туши животных и разделали их в окрестностях заказника

07 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Японский грузовик / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае приставы передали на нужды СВО японский грузовик, конфискованный у браконьеров, сообщает региональная ФССП.

"Трое жителей Алейска без охотничьей лицензии на добычу лосей застрелили двух самок на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения "Уржумский". Браконьеры вывезли туши животных на автомобиле и разделали их в окрестностях. Охотничий инспектор и егерь задержали преступников", – рассказали в ведомстве.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с "конфискацией автомобиля, использованного для преступления".

Конфискованный автомобиль Nissan Atlas передан представителям Министерства обороны РФ для направления его на нужды специальной военной операции.

Ранее алтайские приставы отправили на СВО три машины, изъятые у нетрезвых водителей.