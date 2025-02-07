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Алтайские приставы отправили на СВО японский грузовик, использованный для убийства

Браконьеры вывезли на автомобиле туши животных и разделали их в окрестностях заказника

07 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Японский грузовик / Фото: r22.fssp.gov.ru
Японский грузовик / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае приставы передали на нужды СВО японский грузовик, конфискованный у браконьеров, сообщает региональная ФССП.

"Трое жителей Алейска без охотничьей лицензии на добычу лосей застрелили двух самок на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения "Уржумский". Браконьеры вывезли туши животных на автомобиле и разделали их в окрестностях. Охотничий инспектор и егерь задержали преступников", – рассказали в ведомстве.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с "конфискацией автомобиля, использованного для преступления".

Конфискованный автомобиль Nissan Atlas передан представителям Министерства обороны РФ для направления его на нужды специальной военной операции.

Ранее алтайские приставы отправили на СВО три машины, изъятые у нетрезвых водителей.

Конфискованные пиломатериалы / Фото: r22.fssp.gov.ru

Алтайские приставы передали на нужды СВО конфискованные доски

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край СВО Авто браконьеры ФССП

Комментарии 8

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Гость

10:58:04 07-02-2025

все правильно, ну не понимает эта парода людей человеческий язык.
поймали бухаря, после первого раза машину изымать, на торги, деньги на СВО.
не важно кто за рулем был, просто порулить дали или алкашина сам собственник.
сбежал с дтп, как эта чертовозина, в недавней новости - тоже самое.
оголодали и где вкусная жизнь не знаете - туда же.




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Гость

11:06:41 07-02-2025

Из рассказа ясно что японский грузовик использовали для убийства
Как планируюет этот автомобиль использовать вторая армия мира ?

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Гость

11:11:36 07-02-2025

Гость (11:06:41 07-02-2025) Из рассказа ясно что японский грузовик использовали для убий... Ну это же армия

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Жора

13:42:01 07-02-2025

Гость (11:06:41 07-02-2025) Из рассказа ясно что японский грузовик использовали для убий... а действительно как использовать грузовик? Наверное блиндаж из него сделают.

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Гость

11:33:57 07-02-2025

Браконьеры, родители школьников садистов, пьянь и торопыги за рулём, дебоширы всех мастей, извращенцы предлагающие секс на сайтах, собаководы не убирающие за питомцами, пешеходы без наклеек светоотражаек, псевдомастера-разводилы с сайтов, нарушители тишины. Этих категорий у нас на 200 лет припасено. Они не отдыхать вечером кафуя от безнаказанности должны, а вкалывать на общественных работах десяток лет каждый! Авто у таких конфисковывать сразу! Тележки, мётлы, лопаты вручить им, пусть мусор сгребают, сортируют. Тогда у нас будет чисто и безопасно за недорого, молодым наука.

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Гость

11:53:15 07-02-2025

Гость (11:33:57 07-02-2025) Браконьеры, родители школьников садистов, пьянь и торопыги з... Вас из домового чата в бан отправили?

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Жора

13:45:40 07-02-2025

Гость (11:33:57 07-02-2025) Браконьеры, родители школьников садистов, пьянь и торопыги з... никаких тележек, лопат и мётл, так пусть мусор собирают. И из одежды им только жилетки дать.

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Гость

14:53:01 07-02-2025

Убийство- это вроде лишение жизни только человека. Ни лося, ни мухи.

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