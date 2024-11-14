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Алтайские приставы передали на нужды СВО конфискованные доски

Командир войсковой части поблагодарил судебных приставов

14 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Конфискованные пиломатериалы / Фото: r22.fssp.gov.ru
Конфискованные пиломатериалы / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы передали конфискованные пиломатериалы на нужды Минобороны РФ, сообщает региональная ФССП.

"В зону проведения специальной военной операции передали конфискованный пиломатериал. Всего было отправлено более 50 кубометров доски обрезной хвойных пород", – рассказали в ведомстве.

Пиломатериалы пытались незаконно вывезти через таможенную границу.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край СВО

Комментарии 2

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Гость

15:58:22 14-11-2024

блиндажи строить, укреплять, отлично

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Гость

16:26:58 14-11-2024

все лишние и не нужное - на фронт

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