Алтайские приставы передали на нужды СВО конфискованные доски

В Алтайском крае судебные приставы передали конфискованные пиломатериалы на нужды Минобороны РФ, сообщает региональная ФССП.

"В зону проведения специальной военной операции передали конфискованный пиломатериал. Всего было отправлено более 50 кубометров доски обрезной хвойных пород", – рассказали в ведомстве.