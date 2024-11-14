Алтайские приставы передали на нужды СВО конфискованные доски
Командир войсковой части поблагодарил судебных приставов
14 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Конфискованные пиломатериалы / Фото: r22.fssp.gov.ru
В Алтайском крае судебные приставы передали конфискованные пиломатериалы на нужды Минобороны РФ, сообщает региональная ФССП.
"В зону проведения специальной военной операции передали конфискованный пиломатериал. Всего было отправлено более 50 кубометров доски обрезной хвойных пород", – рассказали в ведомстве.
Пиломатериалы пытались незаконно вывезти через таможенную границу.
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блиндажи строить, укреплять, отлично
16:26:58 14-11-2024
все лишние и не нужное - на фронт