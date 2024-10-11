На Алтае конфискованный у пьяного водителя Land Cruiser передали на СВО

Это уже 38-й конфискованный автомобиль, переданный алтайскими судебными приставами военнослужащим

11 октября 2024, 10:52, ИА Амител

Конфискованный "Лэнд Крузер" / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, ранее принадлежавший жителю Новоалтайска, сообщает региональная ФССП.

Мужчина, которого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение.

"Суд учел степень общественной опасности преступления. Виновному назначена конфискация транспортного средства Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска в доход государства", – рассказали в ведомстве.

Машину направили на нужды специальной военной операции. В ФССП отметили, что это уже 38-й конфискованный за пьяную езду автомобиль, переданный судебными приставами военнослужащим.