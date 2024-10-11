На Алтае конфискованный у пьяного водителя Land Cruiser передали на СВО
Это уже 38-й конфискованный автомобиль, переданный алтайскими судебными приставами военнослужащим
11 октября 2024, 10:52, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, ранее принадлежавший жителю Новоалтайска, сообщает региональная ФССП.
Мужчина, которого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение.
"Суд учел степень общественной опасности преступления. Виновному назначена конфискация транспортного средства Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска в доход государства", – рассказали в ведомстве.
Машину направили на нужды специальной военной операции. В ФССП отметили, что это уже 38-й конфискованный за пьяную езду автомобиль, переданный судебными приставами военнослужащим.
11:08:59 11-10-2024
На чужом несчастье счастья не построишь...
11:42:54 11-10-2024
Гость (11:08:59 11-10-2024) На чужом несчастье счастья не построишь... ... а если переформулировать заголовок в "конфискованный у потенциального убийцы, возможно вашего ребенка или родителей"?
12:27:26 11-10-2024
Элен без ребят (11:42:54 11-10-2024) а если переформулировать заголовок в "конфискованный у потен... Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах (стрингрейсеров) нужно жоповозки на фронт изымать. Они тоже не мало народу поубивали.
14:02:54 11-10-2024
Гость (12:27:26 11-10-2024) Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах ... Стрингрейсекрские корчи не пойдут... уж больно шумные и униженные...
14:32:15 11-10-2024
Гость (14:02:54 11-10-2024) Стрингрейсекрские корчи не пойдут... уж больно шумные и униж... отвлекающие маневры могут исполнить. пусть и не долго...
14:41:29 11-10-2024
Гость (12:27:26 11-10-2024) Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах ... И многие педальки путают?
19:37:24 12-10-2024
Гость (14:41:29 11-10-2024) И многие педальки путают? ... в том то и дело, что нет. там такой же алкаш в защиту пишет, вот что точно
11:43:15 11-10-2024
Гость (11:08:59 11-10-2024) На чужом несчастье счастья не построишь... ... а бухари за рулём счастья несут для окружающих? Пусть спасибо скажут, что их на самосуд не отдают...
11:41:48 11-10-2024
Должен быть не 38-й, 3800-й! Забирать не за повторное нужно, а за первичное пьяное вождение!
11:48:25 11-10-2024
Какая хорошая новость. Очень полезный прецедент
14:15:50 11-10-2024
Гость (11:48:25 11-10-2024) Какая хорошая новость. Очень полезный прецедент... на яхты тоже можно всякой разной аппаратуры установить
12:29:26 11-10-2024
Очень порадовала новость. Неотвратимость наказания- вот то, что остановит разгул беззакония!
13:08:48 11-10-2024
Возможно лучше крузер продать, а на вырученные деньги купить 3 УАЗа
13:59:28 11-10-2024
Гость (13:08:48 11-10-2024) Возможно лучше крузер продать, а на вырученные деньги купить... Вы давно цены на УАЗы видели?
Если только тех же годов, что и Крузер
13:11:57 11-10-2024
чет дрова какие-то..не отбился мужичонка? у Аудиста бы фиг забрали
13:49:53 11-10-2024
Гость (13:11:57 11-10-2024) чет дрова какие-то..не отбился мужичонка? у Аудиста бы фиг з... С аудистом режим по ручку здоровается
14:01:26 11-10-2024
А сколько автомобилей передал АвтоВАЗ для благо которого мы всей страной стараемся ?
14:35:03 11-10-2024
Гость (14:01:26 11-10-2024) А сколько автомобилей передал АвтоВАЗ для благо которого мы ... Это повозки по асфальту, а не автомобили...
15:15:20 11-10-2024
Гость (14:35:03 11-10-2024) Это повозки по асфальту, а не автомобили...... Это вы так про легендарную Ниву ??
14:34:59 11-10-2024
Пока частная собственность не будет защищена, не будет в стране развития.
19:39:08 12-10-2024
Гость (14:34:59 11-10-2024) Пока частная собственность не будет защищена, не будет в стр... пока будут убийцы безнаказанно катающиеся алкаши - точно не будет порядка
15:14:19 11-10-2024
надо и командирам на чем то ездить!
17:05:25 11-10-2024
ух ты! А так можно было? Замечательная новость. Буду знать)))
20:02:18 11-10-2024
А сколько автомобилей можно быол купить и передать парням за .....яхту Медведева, приобретенную, конечно же на зарплату......
10:04:30 12-10-2024
А почему не отдать на нужды его семьи, родственников и пр. закрыть проблемы среди его близких? Как-то несолидно. Под наш за кон можно подогнать что угодно. И машину отобрать, и квартиру...
19:40:11 12-10-2024
Гость (10:04:30 12-10-2024) А почему не отдать на нужды его семьи, родственников и п... не собирай билиберду, взрослая вроде тетя