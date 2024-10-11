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На Алтае конфискованный у пьяного водителя Land Cruiser передали на СВО

Это уже 38-й конфискованный автомобиль, переданный алтайскими судебными приставами военнослужащим

11 октября 2024, 10:52, ИА Амител

Конфискованный "Лэнд Крузер" / Фото: r22.fssp.gov.ru
Конфискованный "Лэнд Крузер" / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, ранее принадлежавший жителю Новоалтайска, сообщает региональная ФССП.

Мужчина, которого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение.

"Суд учел степень общественной опасности преступления. Виновному назначена конфискация транспортного средства Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска в доход государства", – рассказали в ведомстве.

Машину направили на нужды специальной военной операции. В ФССП отметили, что это уже 38-й конфискованный за пьяную езду автомобиль, переданный судебными приставами военнослужащим.

Алтайский край

Комментарии 26

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Гость

11:08:59 11-10-2024

На чужом несчастье счастья не построишь...

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Элен без ребят

11:42:54 11-10-2024

Гость (11:08:59 11-10-2024) На чужом несчастье счастья не построишь... ... а если переформулировать заголовок в "конфискованный у потенциального убийцы, возможно вашего ребенка или родителей"?

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Гость

12:27:26 11-10-2024

Элен без ребят (11:42:54 11-10-2024) а если переформулировать заголовок в "конфискованный у потен... Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах (стрингрейсеров) нужно жоповозки на фронт изымать. Они тоже не мало народу поубивали.

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Гость

14:02:54 11-10-2024

Гость (12:27:26 11-10-2024) Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах ... Стрингрейсекрские корчи не пойдут... уж больно шумные и униженные...

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Гость

14:32:15 11-10-2024

Гость (14:02:54 11-10-2024) Стрингрейсекрские корчи не пойдут... уж больно шумные и униж... отвлекающие маневры могут исполнить. пусть и не долго...

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Гость

14:41:29 11-10-2024

Гость (12:27:26 11-10-2024) Тогда и у кашолок путающих педальки и у рейсеров в стрингах ... И многие педальки путают?

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Гость

19:37:24 12-10-2024

Гость (14:41:29 11-10-2024) И многие педальки путают? ... в том то и дело, что нет. там такой же алкаш в защиту пишет, вот что точно

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Гость

11:43:15 11-10-2024

Гость (11:08:59 11-10-2024) На чужом несчастье счастья не построишь... ... а бухари за рулём счастья несут для окружающих? Пусть спасибо скажут, что их на самосуд не отдают...

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Гость

11:41:48 11-10-2024

Должен быть не 38-й, 3800-й! Забирать не за повторное нужно, а за первичное пьяное вождение!

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Гость

11:48:25 11-10-2024

Какая хорошая новость. Очень полезный прецедент

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Мусик

14:15:50 11-10-2024

Гость (11:48:25 11-10-2024) Какая хорошая новость. Очень полезный прецедент... на яхты тоже можно всякой разной аппаратуры установить

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Гость

12:29:26 11-10-2024

Очень порадовала новость. Неотвратимость наказания- вот то, что остановит разгул беззакония!

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Гость

13:08:48 11-10-2024

Возможно лучше крузер продать, а на вырученные деньги купить 3 УАЗа

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Гость

13:59:28 11-10-2024

Гость (13:08:48 11-10-2024) Возможно лучше крузер продать, а на вырученные деньги купить... Вы давно цены на УАЗы видели?
Если только тех же годов, что и Крузер

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Гость

13:11:57 11-10-2024

чет дрова какие-то..не отбился мужичонка? у Аудиста бы фиг забрали

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Гость

13:49:53 11-10-2024

Гость (13:11:57 11-10-2024) чет дрова какие-то..не отбился мужичонка? у Аудиста бы фиг з... С аудистом режим по ручку здоровается

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Гость

14:01:26 11-10-2024

А сколько автомобилей передал АвтоВАЗ для благо которого мы всей страной стараемся ?

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Гость

14:35:03 11-10-2024

Гость (14:01:26 11-10-2024) А сколько автомобилей передал АвтоВАЗ для благо которого мы ... Это повозки по асфальту, а не автомобили...

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Гость

15:15:20 11-10-2024

Гость (14:35:03 11-10-2024) Это повозки по асфальту, а не автомобили...... Это вы так про легендарную Ниву ??

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Гость

14:34:59 11-10-2024

Пока частная собственность не будет защищена, не будет в стране развития.

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Гость

19:39:08 12-10-2024

Гость (14:34:59 11-10-2024) Пока частная собственность не будет защищена, не будет в стр... пока будут убийцы безнаказанно катающиеся алкаши - точно не будет порядка

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гость

15:14:19 11-10-2024

надо и командирам на чем то ездить!

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Гость

17:05:25 11-10-2024

ух ты! А так можно было? Замечательная новость. Буду знать)))

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Гость

20:02:18 11-10-2024

А сколько автомобилей можно быол купить и передать парням за .....яхту Медведева, приобретенную, конечно же на зарплату......

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Гость

10:04:30 12-10-2024


А почему не отдать на нужды его семьи, родственников и пр. закрыть проблемы среди его близких? Как-то несолидно. Под наш за кон можно подогнать что угодно. И машину отобрать, и квартиру...

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Гость

19:40:11 12-10-2024

Гость (10:04:30 12-10-2024) А почему не отдать на нужды его семьи, родственников и п... не собирай билиберду, взрослая вроде тетя

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