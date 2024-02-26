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Алтайские приставы помогли пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум

У женщины имеется задолженность по кредиту

26 февраля 2024, 17:03, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com
Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае судебные приставы помогли жительнице сохранить прожиточный минимум, сообщает региональная ФССП.

В отношении жительницы Бийска возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 485 тыс. рублей.

"Для принудительного взыскания задолженности сотрудники вынесли постановление об обращении взыскания на пенсию должника", – рассказали в ведомстве.

Женщина обратилась к приставу с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

"Заявление было удовлетворено, после чего сотрудник ведомства вынес постановление о сохранении суммы, равной прожиточному минимуму", – отметили в региональном управлении.

Дмитрий Лабутин / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Бийск долги

Комментарии 20

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Гость

17:27:32 26-02-2024

Добрые приставы к пенсионеркам.

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гость

17:47:01 26-02-2024

Новость ни о чем. У нас есть закон, который позволяет пенсионерам жить на минимальную пенсию, остальное списывают по решению суда. Другое дело, что ССП часто "забывает" сообщать банкам о заявлении должника, и с пенсионера списывают 50% пенсии. Минимальную пенсию вооюще списывать нельзя.

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Гость

11:02:14 27-02-2024

гость (17:47:01 26-02-2024) Новость ни о чем. У нас есть закон, который позволяет пенсио... Можно, если долги по алиментам.

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Пенс

18:44:07 26-02-2024

Ничего подобного. С меня налоговая содрала последние 900руб.с карты(больше небыло), даже на хлеб не оставили. А эта недоимка в 900руб. образовалась по их вине, они видите ли не правильно изначально посчитали, на 900руб.меньше.

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гость

01:34:36 27-02-2024

Пенс (18:44:07 26-02-2024) Ничего подобного. С меня налоговая содрала последние 900руб.... А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения суда? Не имеет. Пенсионерам оставляют минимальную пенсию, но нужно подать заявление в ССП. Там делают запрос в Пенсионный фонд о размере пенсии. Больше минималки снимать не должны. Но ССП часто нарушает этот закон. Мне говорили, что с каждого перевода средств со счета должника берут тысячу.

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Пенс

07:53:55 27-02-2024

гость (01:34:36 27-02-2024) А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения ... Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И всё это произошло через 3 года после злосчастной недоплаты. В одно "прекрасное" утро полетели сообщения о списании 900руб и пошлины за судебные издержки. Арестовали даже кредитные карты из - за такой мелочи, все счета в банках. А сняли аресты только через 2 недели, когда я уже прошла 7 кругов ада. Сначала даже понять не могла кто и за что снимает, арестовывает. Никаких объяснений. Только в сбере сказали, что это налоговая. Тогда я уже пошла к судебным приставам и там хоть узнала что это было.

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Гость

12:16:40 27-02-2024

Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... Деньги наличные в кармане - это твои деньги. Деньги на карте - это чьи угодно, но не твои. Но люди не понимают, что бесплатный сыр (кещбеки и тд) - бывает только в мышеловке.

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гость

12:44:44 27-02-2024

Гость (12:16:40 27-02-2024) Деньги наличные в кармане - это твои деньги. Деньги на карте... вот какой ты умный! Чтобы безнал стал наличкой, нужно снять средства с карт и счетов, ну и как это сделать, если счета и карты арестованы? Не умничай.

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гость

12:46:53 27-02-2024

Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... классическая схема беспредела ССП. Обращайтесь в краевую прокуратуру. ССП обрекает порой пенсионеров на голодное существование

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гость

14:00:52 27-02-2024

гость (12:46:53 27-02-2024) классическая схема беспредела ССП. Обращайтесь в краевую про... Размер МРОТ это уже и есть голодное существование!! Когда законники покушаются на это они пробивают дно второй раз.

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гость

12:50:27 27-02-2024

Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... Странно, почему Пенсионный фонд разрешил снимать пенсию? ССП запрашивает сначала ПФ РФ, если Пенс. фонд дает добро, а он должен дать добро списывать все, что больше минимальной пенсии, то есть минималку пенсионер будет получать, то тогда ССП списывает. Беспределит ССП

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Гость

10:02:42 28-02-2024

гость (01:34:36 27-02-2024) А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения ... У меня списали с кредитной карты Альфа-Банка 200 р. Не знаю, кто там виноват. Была какая-то задолженность, типа не заплатил за регистрацию брака на этих ихних госуслугах. Хотя регистрация прошла, она не могла не пройти без оплаты. Ну да ладно, 2 сотни, пускай. Я ни сном, ни духом, через полгода выкатили долг и давай списывать со всех счетов и даже с кредитки. Вот разве имели право, ведь это не мои деньги, а банка?

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Надьен

21:17:50 26-02-2024

Грустно

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Гость

22:37:58 26-02-2024

Из серии: "мы тебя не больно зарежим... "

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Гость

03:11:22 27-02-2024

Зачем такие сообщения? Это полный провал пи-ар службы ФССП. Помогли? Чем вы помогли? Закон такое право предоставил.

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гость

12:55:03 27-02-2024

Гость (03:11:22 27-02-2024) Зачем такие сообщения? Это полный провал пи-ар службы ФССП. ... Такие статьи нужны. Федеральная служба судебных приставов чудовищно нарушает законодательство РФ и страдают, прежде всего, бедные слои населения - пенсионеры. Просто нагло, без смущения оставляют пенсионеров без средств к существованию. Блокируют все счета, а бедные пенсионеры по причине незнания даже не могут себя защитить, хоть помирай ложись. Ни коммунальнын услуги оплатить, ни хлеба купить. Это рэкет узаконенный, потому что контроля за ССП должного нет.

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Ю

12:35:07 27-02-2024

Новость наверное о том, что приставы про закон узнали😂

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Редкая Гостья

13:54:44 27-02-2024

А процедуру банкротства нельзя было в таком случает провести?

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Гость

16:22:59 27-02-2024

Редкая Гостья (13:54:44 27-02-2024) А процедуру банкротства нельзя было в таком случает провести... Это очень дорого

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Гость

16:06:34 27-02-2024

Пристава беспределят! часто списывают деньги, а сумму долга не уменьшают и ничего у них не найти и не доказать, а с пенсионеров вообще грех списывать

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