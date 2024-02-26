Алтайские приставы помогли пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум
У женщины имеется задолженность по кредиту
26 февраля 2024, 17:03, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы помогли жительнице сохранить прожиточный минимум, сообщает региональная ФССП.
В отношении жительницы Бийска возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 485 тыс. рублей.
"Для принудительного взыскания задолженности сотрудники вынесли постановление об обращении взыскания на пенсию должника", – рассказали в ведомстве.
Женщина обратилась к приставу с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.
"Заявление было удовлетворено, после чего сотрудник ведомства вынес постановление о сохранении суммы, равной прожиточному минимуму", – отметили в региональном управлении.
17:27:32 26-02-2024
Добрые приставы к пенсионеркам.
17:47:01 26-02-2024
Новость ни о чем. У нас есть закон, который позволяет пенсионерам жить на минимальную пенсию, остальное списывают по решению суда. Другое дело, что ССП часто "забывает" сообщать банкам о заявлении должника, и с пенсионера списывают 50% пенсии. Минимальную пенсию вооюще списывать нельзя.
11:02:14 27-02-2024
гость (17:47:01 26-02-2024) Новость ни о чем. У нас есть закон, который позволяет пенсио... Можно, если долги по алиментам.
18:44:07 26-02-2024
Ничего подобного. С меня налоговая содрала последние 900руб.с карты(больше небыло), даже на хлеб не оставили. А эта недоимка в 900руб. образовалась по их вине, они видите ли не правильно изначально посчитали, на 900руб.меньше.
01:34:36 27-02-2024
Пенс (18:44:07 26-02-2024) Ничего подобного. С меня налоговая содрала последние 900руб.... А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения суда? Не имеет. Пенсионерам оставляют минимальную пенсию, но нужно подать заявление в ССП. Там делают запрос в Пенсионный фонд о размере пенсии. Больше минималки снимать не должны. Но ССП часто нарушает этот закон. Мне говорили, что с каждого перевода средств со счета должника берут тысячу.
07:53:55 27-02-2024
гость (01:34:36 27-02-2024) А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения ... Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И всё это произошло через 3 года после злосчастной недоплаты. В одно "прекрасное" утро полетели сообщения о списании 900руб и пошлины за судебные издержки. Арестовали даже кредитные карты из - за такой мелочи, все счета в банках. А сняли аресты только через 2 недели, когда я уже прошла 7 кругов ада. Сначала даже понять не могла кто и за что снимает, арестовывает. Никаких объяснений. Только в сбере сказали, что это налоговая. Тогда я уже пошла к судебным приставам и там хоть узнала что это было.
12:16:40 27-02-2024
Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... Деньги наличные в кармане - это твои деньги. Деньги на карте - это чьи угодно, но не твои. Но люди не понимают, что бесплатный сыр (кещбеки и тд) - бывает только в мышеловке.
12:44:44 27-02-2024
Гость (12:16:40 27-02-2024) Деньги наличные в кармане - это твои деньги. Деньги на карте... вот какой ты умный! Чтобы безнал стал наличкой, нужно снять средства с карт и счетов, ну и как это сделать, если счета и карты арестованы? Не умничай.
12:46:53 27-02-2024
Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... классическая схема беспредела ССП. Обращайтесь в краевую прокуратуру. ССП обрекает порой пенсионеров на голодное существование
14:00:52 27-02-2024
гость (12:46:53 27-02-2024) классическая схема беспредела ССП. Обращайтесь в краевую про... Размер МРОТ это уже и есть голодное существование!! Когда законники покушаются на это они пробивают дно второй раз.
12:50:27 27-02-2024
Пенс (07:53:55 27-02-2024) Было решение суда, но мне об этом никто не сообщил. И в... Странно, почему Пенсионный фонд разрешил снимать пенсию? ССП запрашивает сначала ПФ РФ, если Пенс. фонд дает добро, а он должен дать добро списывать все, что больше минимальной пенсии, то есть минималку пенсионер будет получать, то тогда ССП списывает. Беспределит ССП
10:02:42 28-02-2024
гость (01:34:36 27-02-2024) А разве налоговая имеет право списывать с карты без решения ... У меня списали с кредитной карты Альфа-Банка 200 р. Не знаю, кто там виноват. Была какая-то задолженность, типа не заплатил за регистрацию брака на этих ихних госуслугах. Хотя регистрация прошла, она не могла не пройти без оплаты. Ну да ладно, 2 сотни, пускай. Я ни сном, ни духом, через полгода выкатили долг и давай списывать со всех счетов и даже с кредитки. Вот разве имели право, ведь это не мои деньги, а банка?
21:17:50 26-02-2024
Грустно
22:37:58 26-02-2024
Из серии: "мы тебя не больно зарежим... "
03:11:22 27-02-2024
Зачем такие сообщения? Это полный провал пи-ар службы ФССП. Помогли? Чем вы помогли? Закон такое право предоставил.
12:55:03 27-02-2024
Гость (03:11:22 27-02-2024) Зачем такие сообщения? Это полный провал пи-ар службы ФССП. ... Такие статьи нужны. Федеральная служба судебных приставов чудовищно нарушает законодательство РФ и страдают, прежде всего, бедные слои населения - пенсионеры. Просто нагло, без смущения оставляют пенсионеров без средств к существованию. Блокируют все счета, а бедные пенсионеры по причине незнания даже не могут себя защитить, хоть помирай ложись. Ни коммунальнын услуги оплатить, ни хлеба купить. Это рэкет узаконенный, потому что контроля за ССП должного нет.
12:35:07 27-02-2024
Новость наверное о том, что приставы про закон узнали😂
13:54:44 27-02-2024
А процедуру банкротства нельзя было в таком случает провести?
16:22:59 27-02-2024
Редкая Гостья (13:54:44 27-02-2024) А процедуру банкротства нельзя было в таком случает провести... Это очень дорого
16:06:34 27-02-2024
Пристава беспределят! часто списывают деньги, а сумму долга не уменьшают и ничего у них не найти и не доказать, а с пенсионеров вообще грех списывать