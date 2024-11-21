Алтайские приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника
В настоящее время больной получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих
21 ноября 2024, 10:50, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза, сообщает региональная ФССП.
40-летний мужчина лечился в противотуберкулезном диспансере в Славгороде, однако сбежал из медучреждения и отказался добровольно возвращаться. Суд вынес решение о принудительной госпитализации.
"Приставы с использованием средств индивидуальной защиты и на специализированном автомобиле осуществили принудительную госпитализацию. Больной не стал оказывать сопротивления. В настоящее время он получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих", – рассказали в ведомстве.
11:55:42 21-11-2024
вот сволочь... скольких он мог заразить, если не заразил?
16:13:19 21-11-2024
Красивая пристав. Я бы познакомился.