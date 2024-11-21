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Алтайские приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника

В настоящее время больной получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих

21 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Судебные приставы / r22.fssp.gov.ru
Судебные приставы / r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза, сообщает региональная ФССП.

40-летний мужчина лечился в противотуберкулезном диспансере в Славгороде, однако сбежал из медучреждения и отказался добровольно возвращаться. Суд вынес решение о принудительной госпитализации.

"Приставы с использованием средств индивидуальной защиты и на специализированном автомобиле осуществили принудительную госпитализацию. Больной не стал оказывать сопротивления. В настоящее время он получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих", – рассказали в ведомстве.

ФССП

Комментарии 2

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Элен без ребят

11:55:42 21-11-2024

вот сволочь... скольких он мог заразить, если не заразил?

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Гость

16:13:19 21-11-2024

Красивая пристав. Я бы познакомился.

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