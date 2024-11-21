Алтайские приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника

В настоящее время больной получает полноценную терапию и не представляет угрозы для окружающих

21 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Судебные приставы / r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза, сообщает региональная ФССП.

40-летний мужчина лечился в противотуберкулезном диспансере в Славгороде, однако сбежал из медучреждения и отказался добровольно возвращаться. Суд вынес решение о принудительной госпитализации.