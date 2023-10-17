В Алтайском крае опасного мужчину с туберкулезом принудительно поместили в диспансер

Сельчанин знал о болезни, но лечиться не намеревался

17 октября 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

Судебные приставы принудительно доставили в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер 48-летнего жителя Табунского района.

Как сообщили в региональной ФССП, мужчина знал о диагнозе, но не задумывался о лечении и вел асоциальный образ жизни. В связи с этим лечащий врач, опасаясь за больного и его окружение, обратился в прокуратуру. Суд удовлетворил иск прокурора, после чего переносчика инфекции незамедлительно доставили на лечение.

Ранее приставы арестовали кедровые орехи за долг в 1,7 млн рублей по алиментам.