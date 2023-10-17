В Алтайском крае опасного мужчину с туберкулезом принудительно поместили в диспансер
Сельчанин знал о болезни, но лечиться не намеревался
17 октября 2023, 13:34, ИА Амител
Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебные приставы принудительно доставили в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер 48-летнего жителя Табунского района.
Как сообщили в региональной ФССП, мужчина знал о диагнозе, но не задумывался о лечении и вел асоциальный образ жизни. В связи с этим лечащий врач, опасаясь за больного и его окружение, обратился в прокуратуру. Суд удовлетворил иск прокурора, после чего переносчика инфекции незамедлительно доставили на лечение.
Ранее приставы арестовали кедровые орехи за долг в 1,7 млн рублей по алиментам.
14:11:43 17-10-2023
не хотел лечиться- значит сознательно заражал окружающих! таких не нужно лечить, а сразу в расход.
17:19:50 17-10-2023
Элен без ребят (14:11:43 17-10-2023) не хотел лечиться- значит сознательно заражал окружающих! та... Принудительно лечить. Не спрашивая согласия.