Алтайские продукты могут появиться за рубежом
Компании с Алтая смогут продвигать свою продукцию в шести странах мира
15 мая 2025, 09:14, ИА Амител
Продукты родом с Алтая могут появиться за рубежом в павильонах Good Food Russia. Это специальные торговые точки для демонстрации и дегустации российских агропродуктов, которые организует для бизнеса Российский экспортный центр. Об этом рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Павильоны Good Food Russia выглядят как небольшие магазины с витринами, на полках – российские крупы, напитки, сладости, мука, масло. С помощью этих площадок зарубежные дистрибьюторы, представители сетей, HoReCa и маркетплейсов смогут познакомиться с продукцией, провести переговоры и договориться о поставках из России. Более 150 компаний – резидентов РФ уже представлены в таких павильонах. К процессу подключается и алтайский бизнес. Встречу местных экспортеров и специалистов Российского экспортного центра провел "Алтайпищепром", рассказала замруководителя ведомства Олеся Праздникова.
"Мы инициировали эту встречу, чтобы максимально полно алтайские компании могли вникнуть и эффективно использовать такие форматы господдержки, развития экспорта, как продвижение своих продуктов в розничных павильонах "Сделано в России", – сказала она.
Продвигаться с помощью таких павильонов алтайские компании могут в шести странах мира: Вьетнам – в городе Ханой, Египет – в городе Каир, Турция – Стамбул. "Островками" российских продуктов обладают также ОАЭ – в Дубае, Саудовская Аравия – город Эр-Рияд. И, конечно же, Китай, говорит эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Александра Карелина.
"Допустим, сейчас у нас павильон в КНР расположен в городе Шанхае. С целью кратного увеличения экспорта и розничных продаж продукции российских производителей на территории Китая оператором и партнерами павильона открываются дополнительные точки продвижения павильона. На сегодняшний день точки нас есть в четырех провинциях: Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань и Ляонин. И дополнительно в Китае также открываются магазины розничной торговли "Сделано в России", где продукция находит своего конечного потребителя. На текущий момент у нас один магазин в провинции Гуандун, два – в Ляонине и три – в провинции Сычуань. До конца 2025 года у нас планируется кратное увеличение точек продвижения павильонов и магазинов розничной торговли "Сделано в России", – рассказала она.
Павильоны с каждым годом показывают прирост показателей. С их помощью российским резидентам удалось заключить контракты более чем на 40 миллиардов рублей. Присоединиться к их числу алтайским компаниям предложили с помощью платформы "Мой экспорт". Там претендентов оценивают с точки зрения их оборота и способности адаптировать продукцию под зарубежный рынок.
Интерес к размещению проявили такие крупные алтайские пищевики, как предприятие "Алейскзернопродукт", компании "Алтайские продукты", "Алтайский нектар". А производитель "Алтария" уже направил заявку в Российский экспортный центр – вполне возможно, что скоро алтайское масло в спреях расширит свое присутствие за рубежом.
09:26:54 15-05-2025
Тоесть завозить продукты к нам нельзя, иначе у импортозамещателей харя не треснет, от наживы
А вывозить можно всё
Чтобы местному населению дёшево не досталось.
11:43:45 15-05-2025
А на Алтае появятся зарубежные деньги?
13:53:15 15-05-2025
лет 20 уже как делаем упаковки и этикетки на всех языках для Алтайских производителей. Проснулись
14:30:05 15-05-2025
Гость (13:53:15 15-05-2025) лет 20 уже как делаем упаковки и этикетки на всех языках для... Зачёт)) Лет 15 как экспортируем. Ну сейчас только узнали журналисты))
16:58:38 15-05-2025
подсолнух - растение которое по формам и очертанию подобно солнцу и имеет название которое расшифровывается как растущее всегда под солнцем. Масло из его семян имеет золотой цвет всегда - это оттого что оно впитало солнце. Его энергию. Поэтому это масло здоровее и оливкового и других видов масла.
19:41:33 15-05-2025
Гость (16:58:38 15-05-2025) подсолнух - растение которое по формам и очертанию подобно с... А Подберезовик - гриб который растет под березами ( и не только), а по форме и очертанию напоминает подсолнух)))