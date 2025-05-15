Алтайские продукты могут появиться за рубежом

Компании с Алтая смогут продвигать свою продукцию в шести странах мира

15 мая 2025, 09:14, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Продукты родом с Алтая могут появиться за рубежом в павильонах Good Food Russia. Это специальные торговые точки для демонстрации и дегустации российских агропродуктов, которые организует для бизнеса Российский экспортный центр. Об этом рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Павильоны Good Food Russia выглядят как небольшие магазины с витринами, на полках – российские крупы, напитки, сладости, мука, масло. С помощью этих площадок зарубежные дистрибьюторы, представители сетей, HoReCa и маркетплейсов смогут познакомиться с продукцией, провести переговоры и договориться о поставках из России. Более 150 компаний – резидентов РФ уже представлены в таких павильонах. К процессу подключается и алтайский бизнес. Встречу местных экспортеров и специалистов Российского экспортного центра провел "Алтайпищепром", рассказала замруководителя ведомства Олеся Праздникова.

"Мы инициировали эту встречу, чтобы максимально полно алтайские компании могли вникнуть и эффективно использовать такие форматы господдержки, развития экспорта, как продвижение своих продуктов в розничных павильонах "Сделано в России", – сказала она.

Продвигаться с помощью таких павильонов алтайские компании могут в шести странах мира: Вьетнам – в городе Ханой, Египет – в городе Каир, Турция – Стамбул. "Островками" российских продуктов обладают также ОАЭ – в Дубае, Саудовская Аравия – город Эр-Рияд. И, конечно же, Китай, говорит эксперт по администрированию субсидий РЭЦ Александра Карелина.

"Допустим, сейчас у нас павильон в КНР расположен в городе Шанхае. С целью кратного увеличения экспорта и розничных продаж продукции российских производителей на территории Китая оператором и партнерами павильона открываются дополнительные точки продвижения павильона. На сегодняшний день точки нас есть в четырех провинциях: Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань и Ляонин. И дополнительно в Китае также открываются магазины розничной торговли "Сделано в России", где продукция находит своего конечного потребителя. На текущий момент у нас один магазин в провинции Гуандун, два – в Ляонине и три – в провинции Сычуань. До конца 2025 года у нас планируется кратное увеличение точек продвижения павильонов и магазинов розничной торговли "Сделано в России", – рассказала она.

Павильоны с каждым годом показывают прирост показателей. С их помощью российским резидентам удалось заключить контракты более чем на 40 миллиардов рублей. Присоединиться к их числу алтайским компаниям предложили с помощью платформы "Мой экспорт". Там претендентов оценивают с точки зрения их оборота и способности адаптировать продукцию под зарубежный рынок.

Интерес к размещению проявили такие крупные алтайские пищевики, как предприятие "Алейскзернопродукт", компании "Алтайские продукты", "Алтайский нектар". А производитель "Алтария" уже направил заявку в Российский экспортный центр – вполне возможно, что скоро алтайское масло в спреях расширит свое присутствие за рубежом.