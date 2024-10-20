Алтайские программисты готовы подключиться к решению проблем на Сахалине

Область заинтересована в приглашении специалистов

20 октября 2024, 11:40, ИА Амител

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Представители бизнеса и органов власти Алтайского края подвели итоги работы в Сахалинской области, которая проходила с 15 по 19 октября.

Евгений Шкаруба, руководитель направления компании "НТЦ Галэкс", провел переговоры с представителями Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области и Центра развития цифровой трансформации региона, представил продукты и услуги. Достигнуты договоренности о пилотировании продуктов в области импортозамещения, включая ПАК "Патриот", внесенный в реестр Минэкономразвития РФ, и решение в области интеллектуального видеонаблюдения. С компанией "ТД Восток", производителем беспилотников, рассмотрены сценарии применения БПЛА в регионе.

Компания "ДИБИЭЙ" одной из первых в крае начала использовать беспилотники для обследования промышленных объектов и разработки программных продуктов. Используются беспилотники зарубежных производителей, но рассматриваются и российские, включая сахалинские. Вадим Гладышев, гендиректор компании, сообщил, что специалисты признают наш сценарий эффективным и хотят расширить его применение. Переговоры по сотрудничеству с сахалинскими производителями БПЛА продолжаются.

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, уверен, что Сахалинская область заинтересована в привлечении компетенций Алтайского края для решения вопросов цифровизации и развития технологий искусственного интеллекта. Обсуждены цели и перспективы национального проекта "Экономика данных", производственные площадки по беспилотникам и робототехнике, внедрение зеленых технологий с применением систем искусственного интеллекта. Мы также готовы подключиться там, где потребуются компетенции наших программистов. Сахалинские коллеги заинтересованы в привлечении IT-компаний для разработки ПО. Коллаборация является эффективным механизмом для решения задач в сфере городского хозяйства, сельского хозяйства и государственного управления, подчеркнул Евгений Зрюмов.