Проект бюджета Алтайского края на 2025-2027 годы внесли в АКЗС

По словам Виктора Томенко, около 70% предстоящих расходов планируют направить на социальную сферу

17 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Вид на здание АКЗС / Фото: akzs.ru

Правительство Алтайского края внесло на рассмотрение регионального Законодательного собрания проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил губернатор Виктор Томенко.

В документе запрогнозированы налоговые и неналоговые доходы в размере 167,5 млрд рублей, что на четверть больше по сравнению с прошлогодним проектом. Расходная часть составляет 179,4 млрд рублей, порядка 70% из которых направят на социальную сферу. Тем самым дефицит составляет 11,9 млрд.

"Одна из важнейших задач – сохранить стабильную жизнь во всех городах и селах края. И двигаться вперед, опираясь на наши крепкие, проверенные временем точки роста, среди которых сельское хозяйство, промышленность, туризм", – отметил Виктор Томенко.

Теперь властям региона предстоит пройти с депутатами согласительные процедуры, во время которых, со слов губернатора, обычно вносятся корректировки.

В АКЗС уточнили, что в первом чтении проект бюджета рассмотрят на сессии краевого парламента 31 октября. Перед этим 22-23 октября пройдут консультации с комитетами и фракциями парламента, а 24-го числа состоятся слушания.