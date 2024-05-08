Алтайские производители увеличили объемы производства алкоголя
Растет как объем для внутреннего рынка, так и на экспорт
08 мая 2024, 08:46, ИА Амител
В Алтайском крае производители алкоголя начали 2024 год с роста производства. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
С января по март они выпустили 1,5 млн литров водки, что на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года. Пива – 67 млн литров, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Увеличение продаж идет как по стране, так и на экспорт, – в основном в Казахстан, Израиль, Азербайджан и другие страны", – рассказали "Толку" на Иткульском спиртзаводе.
Максим Байкалов, гендиректор завода "Тейси", отметил, что большого всплеска спроса на водку нет. Представители Бочкаревского пивзавода добавили, что ожидают сезонное увеличение спроса на свою продукцию.
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