Алтайские промышленники расширяют сотрудничество с ближним зарубежьем

Производители котельного оборудования из Алтайского края наращивают объемы поставок продукции на экспорт в союзные республики

10 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Алтайские производители котельного оборудования расширяют сотрудничество с республиками Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Так, группа компаний "Промкотлоснаб" поставила в Казахстан два полных комплекта водогрейных котлов, состоящих из топочного блока, конвективного пакета, арматуры, лючков, лазов. С учетом крупногабаритности оборудования доставка осуществлялась открытым специальным автотранспортом (тралами). Данное оборудование заменят две из четырех котельных ячеек на действующей центральной котельной в Акмолинской области Республики Казахстан.

Ранее Барнаульский котельный завод в рамках проводимой ремонтной кампании генерирующих предприятий Республики Казахстан поставил на Экибастузскую ТЭЦ запорное оборудование. Электростанция, расположенная в Павлодарской области, является одним из трех генерирующих предприятий "Павлодарэнерго". Клапаны, произведенные на барнаульском заводе, предназначены для включения или отключения потока среды (воды или пара) со средними, высокими и сверхвысокими параметрами.

ООО "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод" готовит к отгрузке продукцию для нужд завода пищевой промышленности, расположенного в столице Узбекистана – городе Ташкенте. Ранее котельный завод из наукограда поставил произведенное на своих площадках оборудование в Республику Кыргызстан.

Индекс промышленного производства готовых металлических изделий в Алтайском крае, к которому относится отрасль энергомашиностроения, за первое полугодие текущего года вырос почти на треть (+26,5%). За этот срок промышленность в целом показала прирост на 7,4% – такой показатель зафиксирован впервые за последние годы. Рост промышленности прогнозируется на протяжении всего 2023 года.