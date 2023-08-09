В Индии откроют демонстрационный зал алтайских фотосепараторов

Алтайская компания "СиСорт" начала поставки своей продукции партнерам в Нью-Дели

09 августа 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: alt-prom.ru

Алтайская компания "СиСорт" начала поставки своих фотосепараторов в Индию. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края, организация заключила соглашение с фирмой из Нью-Дели – там появится демонстрационный зал с продукцией алтайского предприятия.

"СиСорт" продает свои аппараты для сортировки сыпучих продуктов в Европе с 2015 года. В прошлом году компания начала осваивать азиатский рынок, а начать поставки в Индию помогла бизнес-миссия, организованная алтайским правительством.

"Весной руководство предприятия побывало в Индии, за месяц удалось посетить порядка 30 компаний, на какие-то из них мы вышли сами, с другими удалось познакомиться благодаря бизнес-миссии. С одной из компаний подписали дилерское соглашение", – рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности "СиСорт" Александр Старков.

Сама доставка в Индию – дело не быстрое. Уходит на поставку около месяца. Чтобы покупателям не приходилось ждать, "СиСорт" собирается отправить в страну сразу контейнер своих устройств.

Основные культуры в Индии – чай, рис, бобовые и горох. Отправленный в страну фотосепаратор SmartSort сможет сортировать до 10 тонн риса в час.