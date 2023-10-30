Алтайские рекрутеры рассказали, как проверяют в соцсетях будущих сотрудников

Специалисты оценивают шесть важных пунктов

30 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Может ли аккаунт в соцсетях помочь устроиться на работу? Эксперты утверждают – да. Например, журнал для предпринимателей Inc. опубликовал исследование, в котором говорится: двое из трех работодателей обязательно мониторят соцсети соискателей, из-за содержания которых отказывают каждого пятому потенциальному сотруднику. Причем имеет значение как слишком активная виртуальная жизнь, так и ее игнорирование.

В алтайской студии HR-проектов "Штат 3" уверены: знакомство в сети помогает составить довольно точный портрет человека. Работодателя могут оттолкнуть хейтерские посты, "обнаженка", негатив, а также разглашение корпоративной тематики. Рекрутеры оценивают шесть важных пунктов: аватарку, опубликованные фото, размещаемый контент, список друзей и подписок, а также социальную активность – лайки и комментарии. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказала менеджер студии Виолетта Колганова.

"Мы не просто проверяем кандидатов в социальных сетях, мы их там ищем. Профиль нам может рассказать об адекватности, об открытости, соцсети можно использовать для сравнения информации, которую указал кандидат в резюме. В поле зрения рекрутера оказываются и фотографии. Они бывают разные: и в откровенных нарядах, и из ночных клубов. Это первые тревожные звоночки, которые нужно перепроверять. Список контактов, подписок формирует представление о человеке. Мы оцениваем контент на странице, чтобы знать увлечения. Мы стали больше обращать внимание на паблики, мессенджеры, телеграм-каналы. Мы анализируем комментарии, лайки под постами. Такое заочное знакомство помогает понять, насколько кандидат впишется в коллектив, будет ли он разделять ценности компании", – пояснила Колганова.

Пересмотреть такой объем информации – дело трудоемкое. Хорошо, что не для всех вакансий это нужно. Например, специалисты студии "Штат 3" чаще всего анализируют странички соискателей на руководящие позиции, а также на вакансии, связанные с коммуникацией: это HR, PR, продажи, маркетинг.

А если человека просто нет в соцсетях – это хорошо или плохо? Мнением поделилась директор по персоналу медиагруппы "FM-Продакшн" Ольга Храмцова.

"Чем должность более социально адаптивна, то есть направлена вовне, на рынок, тем больше обращаем внимание на социальные сети. Если у руководителя какой-то компании либо подразделения отсутствуют социальные сети, задаемся вопросом. Конечно, есть определенная категория людей, которые просто не ведут социальные сети, – это их личная позиция и личная жизнь. И мы, безусловно, принимаем эту позицию", – отметила эксперт.

Многие пользователи берут подход на вооружение: превращают свой аккаунт в настоящее портфолио. Согласно исследованию журнала Inc., 13% соискателей признались, что создавали отдельные странички, чтобы впечатлить потенциального работодателя. А почти каждый пятый опрошенный подписывался на тематические группы, чтобы показать погруженность в тему. Однако HR-специалистов сложно обхитрить.

"Если говорить, например, про небольшую компанию численностью до 200 человек, то любой эйчар при приеме обязательно подписывается на нового сотрудника в соцсетях и дает ему рекомендацию подписаться на соцсети компании, если таковые имеются. Когда ты в друзьях данного человека, ты его отслеживаешь, скажем так, неформально в живой ленте. Ты видишь, о чем человек пишет", – указала Храмцова.

Эксперты отметили, что не стоит за пару дней до собеседования полностью менять все свои профили. Но имеет смысл разобраться с настройками видимости, проверить метки на сомнительных фото и удалить излишне эмоциональные посты или комментарии.