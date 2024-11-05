Алтайские рестораны столкнулись с "падением спроса" из-за инфляции и сезонности

Рестораторы пытаются справиться с трудностями, перестраивая свою работу под потребителя

05 ноября 2024, 06:44, ИА Амител

Кухня ресторана / Фото: pxhere.com/ru/photo/1327589

Заведения общественного питания Сибири недосчитались клиентов в сентябре, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования компании "Контур.Маркет". Авторы исследования считают, что причина в инфляции. Как выяснила радиостанция Business FM Барнаул у рестораторов Алтайского края, в падении спроса виновата еще и сезонность, поскольку сентябрь – уже традиционно "переломный" момент в этом бизнесе.

Как отметила Вера Сочинская, управляющая сети ресторанов "Кинза и Мята", снижение наблюдается незначительное.

"Если посмотреть внимательно за своей продуктовой корзиной, минимум на 1,5-2% есть повышение каждый месяц. Мы тоже поднимаем ценник на блюда, но никогда, как говорится, не перегибаем палку. Общепит всегда приспосабливается и будет всегда приспосабливаться, но стабильности у него нет никогда", – подчеркнула собеседница.

Отдельная история с ресторанами на курортах. Там всегда все зависит от туристического сезона, поэтому "перекосов" с трафиком гостей у таких предприятий больше, чем у прочих. О ситуации в Белокурихе рассказал Семен Сухотинцев, заместитель генерального директора ресторанов "Эрбе Групп".

"Прибыль, конечно, меняется. Сентябрь, октябрь, ноябрь – это месяцы писем от поставщиков о том, что они увеличивают себестоимость тех или иных продуктов, о том, что произошел неурожай, о том, что какие-то иностранные компании повысили таможенные таксы, и так далее. И, как правило, десяток писем получаешь после сезона с предупреждением об удорожании на 10%, где-то на 20%, некоторые поставщики и вовсе 50-80% выставляют", – уточнил Сухотинцев.

Что касается фастфуда, то здесь стараются отлаживать механизмы торговли так, чтобы поддерживать привычные показатели в любое время года. О том, как сентябрь пережила сеть быстрого питания "Грильница", рассказала директор по маркетингу Виктория Болдырева.