Алтайские рестораны столкнулись с "падением спроса" из-за инфляции и сезонности
Рестораторы пытаются справиться с трудностями, перестраивая свою работу под потребителя
05 ноября 2024, 06:44, ИА Амител
Заведения общественного питания Сибири недосчитались клиентов в сентябре, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования компании "Контур.Маркет". Авторы исследования считают, что причина в инфляции. Как выяснила радиостанция Business FM Барнаул у рестораторов Алтайского края, в падении спроса виновата еще и сезонность, поскольку сентябрь – уже традиционно "переломный" момент в этом бизнесе.
Как отметила Вера Сочинская, управляющая сети ресторанов "Кинза и Мята", снижение наблюдается незначительное.
"Если посмотреть внимательно за своей продуктовой корзиной, минимум на 1,5-2% есть повышение каждый месяц. Мы тоже поднимаем ценник на блюда, но никогда, как говорится, не перегибаем палку. Общепит всегда приспосабливается и будет всегда приспосабливаться, но стабильности у него нет никогда", – подчеркнула собеседница.
Отдельная история с ресторанами на курортах. Там всегда все зависит от туристического сезона, поэтому "перекосов" с трафиком гостей у таких предприятий больше, чем у прочих. О ситуации в Белокурихе рассказал Семен Сухотинцев, заместитель генерального директора ресторанов "Эрбе Групп".
"Прибыль, конечно, меняется. Сентябрь, октябрь, ноябрь – это месяцы писем от поставщиков о том, что они увеличивают себестоимость тех или иных продуктов, о том, что произошел неурожай, о том, что какие-то иностранные компании повысили таможенные таксы, и так далее. И, как правило, десяток писем получаешь после сезона с предупреждением об удорожании на 10%, где-то на 20%, некоторые поставщики и вовсе 50-80% выставляют", – уточнил Сухотинцев.
Что касается фастфуда, то здесь стараются отлаживать механизмы торговли так, чтобы поддерживать привычные показатели в любое время года. О том, как сентябрь пережила сеть быстрого питания "Грильница", рассказала директор по маркетингу Виктория Болдырева.
"Несмотря на сезонный рост закупочных цен на сырье и производственные издержки, наша компания стремится сохранить уровень розничных цен для потребителя. Тенденция снижения количества трафика в сентябре характерна для заведений общественного питания, ориентированных на розничное потребление. Наша сеть ресторанов диверсифицирует продажи по различным каналам: мы активно развиваем собственную доставку, что позволило сохранить количество чеков на уровне августа", – указала собеседница.
07:34:53 05-11-2024
Амик,напишите,пожалуйста,на сколько подорожали билеты на междугородние автобусы в Алтайском крае.
08:06:44 05-11-2024
Кто-то еще ходит в рестораны?) С их нынешними наценки в 5-6 раз ? Сейчас в магазин за продуктами сходить, как в ресторан пятилетней давности.
10:06:51 05-11-2024
Гость (08:06:44 05-11-2024) Кто-то еще ходит в рестораны?) С их нынешними наценки в 5-6 ... Не хотите - не ешьте.
09:29:14 05-11-2024
Да и Бог с ними, честное слово. Ресторанов хороших очень мало, они выживут, а остальные и пусть помирают.