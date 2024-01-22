Алтайские росгвардейцы слепили снежные фигуры на конкурс. Фото лучших работ
Конкурсанты занимаются охраной важных государственных объектов
22 января 2024, 10:15, ИА Амител
Фото: 22.rosguard.gov.ru
В воинской части по охране важных государственных объектов, дислоцирующейся в Бийске, подвели итоги конкурса снежных фигур, сообщает региональная Росгвардия.
"Проявив свои умения и таланты, росгвардейцы смогли порадовать сослуживцев и удивить строгое жюри оригинальным подходом к выполнению необычной творческой задачи", – рассказали в ведомстве.
Первое место получил военнослужащий стрелкового батальона, второе место завоевали росгвардейцы военной комендатуры, третье место досталось двум работам, авторами которых стали бойцы роты материально-технического обеспечения и роты обеспечения боевой службы.
10:26:49 22-01-2024
таблички такие... смешно.
10:36:29 22-01-2024
Чем им ещё заняться ?
11:31:06 22-01-2024
Гость (10:36:29 22-01-2024) Чем им ещё заняться ?... Только хотела написать
10:49:47 22-01-2024
Когда этот дурдом в армии закончится?
12:24:46 22-01-2024
Гость (10:49:47 22-01-2024) Когда этот дурдом в армии закончится? ... Это не армия, а полицаи.
11:09:09 22-01-2024
Развлекаются в рабочее время с выходом на пенсию в 40 лет.
11:14:19 22-01-2024
А мне понравились! Прикольные получились фигуры. И в армии умеют отдыхать. А недовольным - будьте позитивны и добрее.
13:36:51 22-01-2024
Гость (11:14:19 22-01-2024) будьте позитивны и добрее. Я бы ответил, что об этом реально думаю, но меня за это могут запросто втоптать в грязь сапогами в спину, ломая руки за "фейки" все эти "добрые и позитивные".
15:49:26 22-01-2024
Гость (11:14:19 22-01-2024) А мне понравились! Прикольные получились фигуры. И в армии у... видимо, вы оттуда, и никто вас не поддерживает в вашей абсурдности!
13:16:33 22-01-2024
Чем бы дитя не тешилось.
15:50:06 22-01-2024
Гость (13:16:33 22-01-2024) Чем бы дитя не тешилось.... если б дитя, а то важные структуры, только называемые СИЛОВЫЕ"?!
14:50:24 22-01-2024
и как развидеть этот ужас???
15:36:42 22-01-2024
Вот уж - да уж.
16:13:48 22-01-2024
господи сколько же идиотов в комментах... убейтесь уже о стену, не мучайтесь. а фигурки смешные, мне понравился конкурс. Росгвардии тоже отдыхать нужно)
20:21:09 22-01-2024
Они что китайские гвардейцы или росгвардейцы ????? Если России то обязаны слепить по славянски русски Темного Лося а точнее Огнегривого коня поскольку новый год начнется с 21 марта. Политподготовка ни к черту если такая каша враждебная России в голове.