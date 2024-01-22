НОВОСТИОбщество

Алтайские росгвардейцы слепили снежные фигуры на конкурс. Фото лучших работ

Конкурсанты занимаются охраной важных государственных объектов

22 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В воинской части по охране важных государственных объектов, дислоцирующейся в Бийске, подвели итоги конкурса снежных фигур, сообщает региональная Росгвардия.

"Проявив свои умения и таланты, росгвардейцы смогли порадовать сослуживцев и удивить строгое жюри оригинальным подходом к выполнению необычной творческой задачи", – рассказали в ведомстве.

Первое место получил военнослужащий стрелкового батальона, второе место завоевали росгвардейцы военной комендатуры, третье место досталось двум работам, авторами которых стали бойцы роты материально-технического обеспечения и роты обеспечения боевой службы.

Снежные фигуры на Сахарова поплыли из-за перепада температур

Но им осталось уже немного. Городок начнут сносить уже на выходных
НОВОСТИОбщество
Бийск Хорошие новости конкурсы Росгвардия

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:26:49 22-01-2024

таблички такие... смешно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:29 22-01-2024

Чем им ещё заняться ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

11:31:06 22-01-2024

Гость (10:36:29 22-01-2024) Чем им ещё заняться ?... Только хотела написать

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:47 22-01-2024

Когда этот дурдом в армии закончится?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:46 22-01-2024

Гость (10:49:47 22-01-2024) Когда этот дурдом в армии закончится? ... Это не армия, а полицаи.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:09 22-01-2024

Развлекаются в рабочее время с выходом на пенсию в 40 лет.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:19 22-01-2024

А мне понравились! Прикольные получились фигуры. И в армии умеют отдыхать. А недовольным - будьте позитивны и добрее.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:51 22-01-2024

Гость (11:14:19 22-01-2024) будьте позитивны и добрее. Я бы ответил, что об этом реально думаю, но меня за это могут запросто втоптать в грязь сапогами в спину, ломая руки за "фейки" все эти "добрые и позитивные".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:26 22-01-2024

Гость (11:14:19 22-01-2024) А мне понравились! Прикольные получились фигуры. И в армии у... видимо, вы оттуда, и никто вас не поддерживает в вашей абсурдности!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:33 22-01-2024

Чем бы дитя не тешилось.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:06 22-01-2024

Гость (13:16:33 22-01-2024) Чем бы дитя не тешилось.... если б дитя, а то важные структуры, только называемые СИЛОВЫЕ"?!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

14:50:24 22-01-2024

и как развидеть этот ужас???

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:42 22-01-2024

Вот уж - да уж.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:13:48 22-01-2024

господи сколько же идиотов в комментах... убейтесь уже о стену, не мучайтесь. а фигурки смешные, мне понравился конкурс. Росгвардии тоже отдыхать нужно)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:09 22-01-2024

Они что китайские гвардейцы или росгвардейцы ????? Если России то обязаны слепить по славянски русски Темного Лося а точнее Огнегривого коня поскольку новый год начнется с 21 марта. Политподготовка ни к черту если такая каша враждебная России в голове.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров