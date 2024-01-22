Алтайские росгвардейцы слепили снежные фигуры на конкурс. Фото лучших работ

Конкурсанты занимаются охраной важных государственных объектов

22 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В воинской части по охране важных государственных объектов, дислоцирующейся в Бийске, подвели итоги конкурса снежных фигур, сообщает региональная Росгвардия.

"Проявив свои умения и таланты, росгвардейцы смогли порадовать сослуживцев и удивить строгое жюри оригинальным подходом к выполнению необычной творческой задачи", – рассказали в ведомстве.

Первое место получил военнослужащий стрелкового батальона, второе место завоевали росгвардейцы военной комендатуры, третье место досталось двум работам, авторами которых стали бойцы роты материально-технического обеспечения и роты обеспечения боевой службы.