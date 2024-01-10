Снежные фигуры на Сахарова поплыли из-за перепада температур
Но им осталось уже немного. Городок начнут сносить уже на выходных
10 января 2024, 13:42, ИА Амител
Поплывшие фигуры на Сахарова / Фото: amic.ru
Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки на площади Сахарова не выдержали погодных качелей в Барнауле. Из-за оттепелей в начале января очертания сказочных героев поплыли, а Снегурочка уже и вовсе готова к сносу.
Напомним, демонтаж новогоднего городка на Сахарова начнется 14 января. А уже 16 января на проспекте Социалистическом откроют движение. Но погулять в атмосфере праздника можно будет на улице Мало-Тобольской. Городок здесь простоит столько, сколько позволит погода.
13:52:20 10-01-2024
Снегурочка изначально была похожа на Крупскую Надежду Константиновну, я щас вааще на ненакрашеную бабень, после корпаратива
14:59:13 10-01-2024
Глядя на главную ёлку, хочется спросить у мэра: - Где деньги, Зин?
15:24:57 10-01-2024
И стоит выкидывать на ЭТО каждый год сотни тысяч?
18:32:23 10-01-2024
А денюшки уплыли. И во всем виновата погода. Это и есть денежный поток.