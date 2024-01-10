Снежные фигуры на Сахарова поплыли из-за перепада температур

Но им осталось уже немного. Городок начнут сносить уже на выходных

10 января 2024, 13:42, ИА Амител

Поплывшие фигуры на Сахарова / Фото: amic.ru

Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки на площади Сахарова не выдержали погодных качелей в Барнауле. Из-за оттепелей в начале января очертания сказочных героев поплыли, а Снегурочка уже и вовсе готова к сносу.

Напомним, демонтаж новогоднего городка на Сахарова начнется 14 января. А уже 16 января на проспекте Социалистическом откроют движение. Но погулять в атмосфере праздника можно будет на улице Мало-Тобольской. Городок здесь простоит столько, сколько позволит погода.