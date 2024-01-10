НОВОСТИОбщество

Снежные фигуры на Сахарова поплыли из-за перепада температур

Но им осталось уже немного. Городок начнут сносить уже на выходных

10 января 2024, 13:42, ИА Амител

Поплывшие фигуры на Сахарова / Фото: amic.ru

Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки на площади Сахарова не выдержали погодных качелей в Барнауле. Из-за оттепелей в начале января очертания сказочных героев поплыли, а Снегурочка уже и вовсе готова к сносу. 

Напомним, демонтаж новогоднего городка на Сахарова начнется 14 января. А уже 16 января на проспекте Социалистическом откроют движение. Но погулять в атмосфере праздника можно будет на улице Мало-Тобольской. Городок здесь простоит столько, сколько позволит погода.

Барнаул Новый год

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:52:20 10-01-2024

Снегурочка изначально была похожа на Крупскую Надежду Константиновну, я щас вааще на ненакрашеную бабень, после корпаратива

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:13 10-01-2024

Глядя на главную ёлку, хочется спросить у мэра: - Где деньги, Зин?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:57 10-01-2024

И стоит выкидывать на ЭТО каждый год сотни тысяч?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:23 10-01-2024

А денюшки уплыли. И во всем виновата погода. Это и есть денежный поток.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров