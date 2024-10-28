Алтайские росгвардейцы спасли женщину из горящего дома

Пострадавшую госпитализировали с отравлением продуктами горения

28 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии / Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии города Новоалтайска спасли 72-летнюю женщину из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал о пожаре на улице 2-й Лесной. Пожилая женщина не могла выбраться из дома из-за сильного задымления. Сотрудники Росгвардии первыми прибыли на место происшествия.

Прапорщик Тихонов принял решение эвакуировать женщину через окно, а сержант Дроздов организовал подачу воды к месту возгорания, используя поливочный шланг, найденный во дворе.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали и потушили огонь.

Женщина получила легкое отравление продуктами горения, ее своевременно госпитализировали.