Алтайские росгвардейцы спасли женщину из горящего дома
Пострадавшую госпитализировали с отравлением продуктами горения
28 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Сотрудники Росгвардии города Новоалтайска спасли 72-летнюю женщину из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал о пожаре на улице 2-й Лесной. Пожилая женщина не могла выбраться из дома из-за сильного задымления. Сотрудники Росгвардии первыми прибыли на место происшествия.
Прапорщик Тихонов принял решение эвакуировать женщину через окно, а сержант Дроздов организовал подачу воды к месту возгорания, используя поливочный шланг, найденный во дворе.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали и потушили огонь.
Женщина получила легкое отравление продуктами горения, ее своевременно госпитализировали.
09:10:00 28-10-2024
Спасибо за помощь людям!