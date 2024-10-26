В Барнауле загорелся трамвай № 7

Инцидент случился на улице Аванесова

26 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Трамвай № 7 после пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле вечером 24 октября загорелся трамвай № 7, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился на улице Аванесова. Пламя удалось потушить с помощью огнетушителя до приезда пожарных.

Пройденная огнем площадь составила не более одного "квадрата".

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Сколько в момент возгорания находилось людей в салоне и есть ли пострадавшие, не уточняется.

В июне 2024 года в Барнауле уже горели трамваи № 7: первый раз – на конечной остановке "Кордон", второй раз – на Аванесова. В обоих случаях причиной стало короткое замыкание.