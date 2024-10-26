В Барнауле загорелся трамвай № 7
Инцидент случился на улице Аванесова
26 октября 2024, 08:31, ИА Амител
Трамвай № 7 после пожара / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле вечером 24 октября загорелся трамвай № 7, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился на улице Аванесова. Пламя удалось потушить с помощью огнетушителя до приезда пожарных.
Пройденная огнем площадь составила не более одного "квадрата".
Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.
Сколько в момент возгорания находилось людей в салоне и есть ли пострадавшие, не уточняется.
В июне 2024 года в Барнауле уже горели трамваи № 7: первый раз – на конечной остановке "Кордон", второй раз – на Аванесова. В обоих случаях причиной стало короткое замыкание.
10:16:12 26-10-2024
В салоне было 10 пассажиров.
Водитель сразу отключила электропитание и опустила пантограф после сильного искрового фейерверка на крыше вагона примерно в 21:30.
Пламя под пантографом быстро погасло, но продолжал идти дым.
Пожарная бригада, прибывшая на место аварии, обработала место возгорания с помощью огнетушителя.
Ремонтная бригада заменила неисправный кабель и трамвай своим ходом уехала в депо.
Никто не пострадал.
Пассажиры уехали на автобусах, а часть - в следующем трамвае №7.
10:18:03 26-10-2024
У семёрок хобби такое что-ли?
10:21:37 26-10-2024
Есть фото, но отправить не могу.
Кнопки "Мобильный репортёр" не нашёл, увы...
11:09:43 26-10-2024
Тётки горячие, шибко давят на гашетку, пережигают кабель. Либо контактная сеть из г-на.
15:35:19 26-10-2024
Так это не новая модель из Белоруссии? Это так любимая всеми тут погремушка из 70-х годов прошлого века? А как это так она могла загореться? Ведь там же нечему гореть? Там железо одно.