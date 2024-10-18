Алтайские росгвардейцы застрелили агрессивную собаку
В результате нападения животного пострадал 12-летний мальчик
18 октября 2024, 14:31, ИА Амител
Очень злая собака / Фото: pxhere.com
В Камне-на-Оби сотрудники Росгвардии обезвредили собаку, покусавшую ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 16 октября сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал о бродячей собаке, которая бросается на прохожих. На месте происшествия росгвардейцы увидели, как трое школьников отбиваются от крупной собаки. Она вцепилась в куртку одного из ребят.
Правоохранители применили табельное оружие для обезвреживания животного.
12-летнего мальчика с рваными ранами предплечья увезли в городскую больницу.
По факту произошедшего проводят разбирательство. Обстоятельства происшествия устанавливают.
14:37:42 18-10-2024
Теперь будем собирать негатив по всей стране для оправдания недавно принятых решений...
20:35:25 18-10-2024
Дюша (14:37:42 18-10-2024) Теперь будем собирать негатив по всей стране для оправдания ...
Ты почитай, как относятся к бродячим псам жители других регионов. Только жители нашего готовы своих детей отдать на поругание всем, кому не лень. Рожают за деньги потому что. Читатель, ну ты понял. Рыбами и птицами.
15:21:42 18-10-2024
Ну, почему же негатив? Есть новость про доктора, пришившего ребёнку лицо, откушенное собакой. Ссылку дать?
17:20:39 18-10-2024
Гость (15:21:42 18-10-2024) Ну, почему же негатив? Есть новость про доктора, пришившего ... А есть как собака ребенка из проруби спасла, а сама утонула...
15:33:09 18-10-2024
Правильно сделали
15:33:44 18-10-2024
это еще хозяина сабака не словили. а зря.
16:08:05 18-10-2024
Мусик (15:33:44 18-10-2024) это еще хозяина сабака не словили. а зря.... Собака бродячая. Без хозяина.
18:12:44 18-10-2024
Гость (16:08:05 18-10-2024) Собака бродячая. Без хозяина.... хозяин бесхозной собаки - администрация населенного пункта. Спрос с неё. Если это закрепить законодательно, то проблемы решатся довольно быстро.
15:37:12 18-10-2024
Да если собака такая, то к хозяину вообще страшно подойти:)
А в целом, если серьезно, непонятно, что делали школьники с собакой.
15:51:51 18-10-2024
Если бы собаки не было на улице школьники ничего бы не делали, давайте еще бешенство будем в городе разводить, в СССР и после его распада собак просто отстреливали или отлавливали и стреляли, это было правильно. Все зоозащитники могут забрать собак себе если жалко.
16:07:32 18-10-2024
Гость (15:51:51 18-10-2024) Если бы собаки не было на улице школьники ничего бы не делал... Так эти больные так и поступают, приносят в квартиру к себе по 10 животных. Соседи вешаются от таких неадэквашек.
16:14:43 18-10-2024
Гость (15:51:51 18-10-2024) Если бы собаки не было на улице школьники ничего бы не делал... Если бы собаки не было на улице школьники ничего бы не делали - у Вас ЛОГИКА.
В СССР после его распада, как Вы пишите, людей тоже отстреливали, если Вы помните те времена.
По Вашей логике не ходили бы люди по улицам, их бы не отстреливали!?
15:57:30 18-10-2024
В Камне -на- Оби Росгвардия защищает детей. Спасибо сотрудникам!
16:31:20 18-10-2024
Так держать.
19:27:56 18-10-2024
Живодеры оживились. Из этой новости ничего не ясно, жалкая попытка оправдать живодерский закон.
21:23:56 18-10-2024
Молодцы, ребята! Опираясь на Закон, защищают свой народ, простых людей.