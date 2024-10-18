Алтайские росгвардейцы застрелили агрессивную собаку

В результате нападения животного пострадал 12-летний мальчик

18 октября 2024, 14:31, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

В Камне-на-Оби сотрудники Росгвардии обезвредили собаку, покусавшую ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 16 октября сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал о бродячей собаке, которая бросается на прохожих. На месте происшествия росгвардейцы увидели, как трое школьников отбиваются от крупной собаки. Она вцепилась в куртку одного из ребят.

Правоохранители применили табельное оружие для обезвреживания животного.

12-летнего мальчика с рваными ранами предплечья увезли в городскую больницу.

По факту произошедшего проводят разбирательство. Обстоятельства происшествия устанавливают.