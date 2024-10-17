Сибирячка отсудила 100 тысяч у владелицы собак, искусавших ее дочь
Хозяйка вела себя агрессивно и не признавала вину
17 октября 2024, 16:42, ИА Амител
В Новосибирске женщина через суд добилась выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей от соседки, чьи собаки напали на ее дочь. Инцидент произошел 2 сентября 2022 года в Ленинском районе на улице Оборонной, сообщает "КП-Новосибирск".
Семилетняя дочь женщины возвращалась домой после школы, когда на нее напали собаки, принадлежащие пожилой женщине-соседке. В результате нападения девочка получила серьезные раны на ногах и бедре, ей пришлось пройти курс прививок от бешенства.
Выяснилось, что собаки находились на самовыгуле и нападали на людей. Запись с камеры видеонаблюдения стала доказательством в суде, но хозяйка собак не признала свою вину.
Заявление было подано в полицию, но не дало результатов. Прокуратура помогла составить иск в суд. Хозяйка собак вела себя агрессивно и не признавала свою вину.
У дочери до сих пор остались психологические последствия нападения собак. Чтобы помочь ей преодолеть страх, семья завела французского бульдога.
Ленинский районный суд обязал владелицу собак выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.
17:38:53 17-10-2024
Судебное решение это еще не выплата. А выплату она замучается получать. Но пошлину суду она уже оплатила. Тоже дома лежит такой документ, можно его уже в туалете приклеить, срок давности вышел, приставы ни копейки взыскать не смогли.
20:24:24 17-10-2024
Гость (17:38:53 17-10-2024) Судебное решение это еще не выплата. А выплату она замучаетс... Тоже покусал кого?
18:33:08 17-10-2024
Собак-то хоть отстреляли? Хоть какое-то ребёнку утешение...
19:10:06 17-10-2024
Дерипаска, претендуя поначалу аж на 2 млрд, отсудил у Тинькова "всего" 20 'лимонов' компенсации за одну только тень, полушёпотом брошенную банкиром на репутацию "кристально чистого бизнесмена" - таковы аппетиты у "сверхлюдей" (плюс пени в 100 тысяч за каждый день просрочки исполнения решения суда)!
Несопоставимо же больший моральный и тем паче физический ущерб, причиняемый "недолюдям" - рядовым гражданам, оценивается не в разы даже, а на порядки скромнее (это при реальном-то нападении собак на человека при наличии у них шаляйваляйной хозяйки!)...
Тот и этот "суд" состоялись в границах единого государства. Куда смотрит "гарант", допуская столь вопиюще дискриминационные нестыковки?
20:22:46 17-10-2024
Не вижу реакции зоофилов - девочка сама виновата. Что сама спрвацировала нападение безвинной собачки.
00:10:53 18-10-2024
таких собак нужо устранять согласно новым законам! ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ!! их очень мало!! 30 млн на всю Россию, вы понимаете?! никакое животное не может стать на весы рядом с ребенком!!
09:28:10 18-10-2024
Гость (00:10:53 18-10-2024) таких собак нужо устранять согласно новым законам! ЗАЩИТИТЕ ... я тоже считаю что собаку нужно усыпить. Хозяке штраф и поход к доктору на проверку головы за справкой.
12:47:28 18-10-2024
Заявление было подано в полицию, но не дало результатов --- вот это тоже интересно. Даже административки не нашли