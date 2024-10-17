Сибирячка отсудила 100 тысяч у владелицы собак, искусавших ее дочь

Хозяйка вела себя агрессивно и не признавала вину

17 октября 2024, 16:42, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/624619

В Новосибирске женщина через суд добилась выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей от соседки, чьи собаки напали на ее дочь. Инцидент произошел 2 сентября 2022 года в Ленинском районе на улице Оборонной, сообщает "КП-Новосибирск".

Семилетняя дочь женщины возвращалась домой после школы, когда на нее напали собаки, принадлежащие пожилой женщине-соседке. В результате нападения девочка получила серьезные раны на ногах и бедре, ей пришлось пройти курс прививок от бешенства.

Выяснилось, что собаки находились на самовыгуле и нападали на людей. Запись с камеры видеонаблюдения стала доказательством в суде, но хозяйка собак не признала свою вину.

Заявление было подано в полицию, но не дало результатов. Прокуратура помогла составить иск в суд. Хозяйка собак вела себя агрессивно и не признавала свою вину.

У дочери до сих пор остались психологические последствия нападения собак. Чтобы помочь ей преодолеть страх, семья завела французского бульдога.

Ленинский районный суд обязал владелицу собак выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.