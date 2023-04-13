Алтайские школьники и студенты покажут, что они знают об информационной безопасности

В регионе пройдут профильные соревнования

13 апреля 2023, 14:20, ИА Амител

AltaySchoolCTF / Фото: пресс-служба АлтГТУ

V Региональные соревнования AltaySchoolCTF 2023* пройдут 22 апреля на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. За победу в турнире будут бороться старшеклассники и учащиеся профессиональных образовательных организаций Алтайского края.

Соревнования Capture The Flag* (CTF – захват флага) AltaySchoolCTF-2023 пройдут в формате jeopardy (task-based)* по международным правилам. За установленное время команде надо решить несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Будет несколько тематических категорий: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, веб-технологии и другие.

В каждой команде должно быть не более пяти учащихся одной школы или техникума. Чтобы стать участником, отправляйте заявку через специальную форму регистрации на сайте и продублируйте на адрес contest@altayctf.ru.

Кстати, дипломы и сертификаты, призы от партнёров конкурса получат не только призёры, но и участники соревнований.

Организаторы турнира – АлтГТУ, ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) при поддержке краевых Министерства образования и науки и Министерства цифрового развития и связи. Партнёрами выступят группа компаний "БТП", НТЦ "Галекс", ООО "ЦИБ", комитет АлтТПП по информационным технологиям.

Впервые CTF-игры состоялись в Алтайском крае в июне 2015 года. Тогда участие в них приняли команды высших учебных заведений в рамках форума "Электронная неделя на Алтае". А в феврале 2016 года – уже команды старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций.

Положение и форму заявки смотрите на сайте соревнований. А программу мероприятия – на сайте АлтГТУ.

*AltaySchoolCTF 2023 ("АлтайСкулСиТиЭф"), Capture The Flag ("Капче ве флэг"), jeopardy ("джэпарди"), task-based ("таск-бейсд").