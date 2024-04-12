Алтайские школьники из многодетных семей продолжают ждать льготу на бесплатный проезд

Ситуация может разрешиться уже в апреле

12 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

В апреле 2024 года проезд в общественном транспорте для школьников из многодетных семей в Алтайском крае должен был стать бесплатным. Однако пока этого не случилось, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду".

С 1 апреля в Алтайском крае вступил в силу новый закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае", в рамках которого был предусмотрен бесплатный проезд для таких детей. Однако по непонятной причине, школьники из многодетных семей все еще вынуждены платить за проезд в общественном транспорте и покупать проездные билеты.

В Минсоцзащите объяснили: профильные ведомства не успели подготовить "соответствующие нормативные акты" для того, чтобы эта льгота заработала. Неофициально пошла информация, что льгота начнет действовать только в новом учебном году.

За права детей вступился руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в АКЗС Александр Молотов, которому начали поступать жалобы от многодетных семей. Он отправил обращение в прокуратуру края и вынес проблему на публичное обсуждение.

"После того, как фракция "Справедливая Россия — За правду" публично подняла тему отказа в предоставлении школьникам из многодетных семей в праве на бесплатный проезд в общественном транспорте, установленного с 1 апреля краевым законом о мерах соцподдержки многодетных семей, и нашего обращения в прокуратуру, ситуация начала сдвигаться с мертвой точки. Так, в Камне-на-Оби многодетным родителям стали сообщать о возможности их детям-школьникам воспользоваться правом на бесплатный проезд уже начиная с 15 апреля", – написал в своем Telegram-канале Александр Молотов.И хотя такая информация пока единична, происходящие изменения не могут не радовать, подчеркнули в партии.

При этом депутат отмечает, в регионе есть и другие проблемы с реализацией мер поддержки многодетным семьям. В частности, в партию поступают жалобы на организацию предоставления бесплатного питания школьникам.

Поэтому "Справедливая Россия — За правду" в Алтайском крае проводит мониторинг, как исполняется новый закон.

И предлагает жителям края сообщать как в их населенном пункте, школе или детском саду реализуют меры поддержки многодетным. И если есть проблемы, то обещают помочь.

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