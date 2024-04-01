Многодетные семьи смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, получать выплаты на покупку одежды, компенсацию ЖКХ

01 апреля 2024, 10:10, ИА Амител

Многодетные семьи / Фото: unsplash.com

Бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, выплаты на покупку одежды, свободное посещение парков и музеев, компенсация "коммуналки". Эти и другие меры приняли в Алтайском крае в конце марта для поддержки многодетных семей. И 1 апреля они вступили в силу. Рассказываем, в чем их суть и все ли многодетные семьи смогут на них рассчитывать.

Что за меры поддержки многодетных примут в Алтайском крае?

Поправки разработали в связи с январским указом президента № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Соответствующие поручения об их принятии ранее получили руководители субъектов, в том числе в Алтайском крае. И теперь регион их готовится принять и запустить в работу.

“Из семи мер пять в крае уже существуют, но мы их должны были уточнить. И появляются еще две новые меры поддержки. К тем средствам, что у нас уже предусмотрены, в ходе внесения поправок в бюджет еще чуть больше миллиарда рублей пришлось добавить, для того, чтобы все направления расходов обеспечить" - поясняла министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Итак, члены многодетных семей смогут:

бесплатно посещать краевые государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;

получать необходимые препараты для детей до шести лет "в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых", а также "важнейшие лекарства" (порядок получения установлен правительством);

учащиеся общеобразовательных организаций – бесплатно ездить на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), в том числе пригородном (срок последнего ограничен с 1 сентября по 31 мая включительно), а также на трамваях и троллейбусах;

получать горячее питание. На него смогут рассчитывать те, кто учится в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях по программам основного общего или среднего общего образования. И те, кто обучается очно в ссузах или вузах;

получать денежную выплату на покупку одежды и спортивной формы для посещения занятий в общеобразовательных организациях (размер выплаты установлен правительством);

в первоочередном порядке получать путевки в детские лагеря для детей от 6,5 до 17 лет включительно;

иметь право на первоочередное зачисление детей в детские сады;

получать компенсацию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе расходов на оплату твердого топлива и транспортных расходов по его доставке;

рассчитывать на содействие в улучшении жилищных условий в рамках использования средств (части средств) маткапитала и предоставлении земельных участков (многодетным его предоставляют бесплатно).

Все меры поддержки многодетных семей, установленные законом, будут предоставляться без учета дохода семьи.

А если в семье есть те, кто имеет другие основания для льгот, поддержку окажут только по одному из них. Выбор должен сделать сам заявитель.

А кто вообще относится к многодетным?

Многодетные семьи – те, в которых растут трое и более детей до 18 лет, или те, кто учится в образовательных организациях очно и не достиг возраста 23 лет. В Алтайском крае проживает 35,7 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 118,6 тысяч детей.

Не "учитываются" дети:

родители которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; отменено усыновление;

которые признаны судом безвестно отсутствующими либо объявлены умершими.

При этом один или оба родителя (опекуны) должны иметь гражданство РФ либо проживать в регионе в статусе вынужденного переселенца, иностранца (либо лица без гражданства) или беженца.

И сколько выделят на все это денег?

Чтобы меры заработали, из краевого бюджета дополнительно выделят 1,05 млрд рублей. Разработчики надеются, что меры позволят улучшить демографическую ситуацию в регионе и будут способствовать "полноценному развитию, воспитанию и образованию детей из многодетных семей".

Впервые текст был опубликован 21 марта 2024 года.