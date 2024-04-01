Проезд, лекарства, одежда. На Алтае заработали новые меры поддержки многодетных
Многодетные семьи смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, получать выплаты на покупку одежды, компенсацию ЖКХ
01 апреля 2024, 10:10, ИА Амител
Бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, выплаты на покупку одежды, свободное посещение парков и музеев, компенсация "коммуналки". Эти и другие меры приняли в Алтайском крае в конце марта для поддержки многодетных семей. И 1 апреля они вступили в силу. Рассказываем, в чем их суть и все ли многодетные семьи смогут на них рассчитывать.
Что за меры поддержки многодетных примут в Алтайском крае?
Поправки разработали в связи с январским указом президента № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Соответствующие поручения об их принятии ранее получили руководители субъектов, в том числе в Алтайском крае. И теперь регион их готовится принять и запустить в работу.
“Из семи мер пять в крае уже существуют, но мы их должны были уточнить. И появляются еще две новые меры поддержки. К тем средствам, что у нас уже предусмотрены, в ходе внесения поправок в бюджет еще чуть больше миллиарда рублей пришлось добавить, для того, чтобы все направления расходов обеспечить" - поясняла министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
Итак, члены многодетных семей смогут:
- бесплатно посещать краевые государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, организованные краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;
- получать необходимые препараты для детей до шести лет "в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых", а также "важнейшие лекарства" (порядок получения установлен правительством);
- учащиеся общеобразовательных организаций – бесплатно ездить на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), в том числе пригородном (срок последнего ограничен с 1 сентября по 31 мая включительно), а также на трамваях и троллейбусах;
- получать горячее питание. На него смогут рассчитывать те, кто учится в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях по программам основного общего или среднего общего образования. И те, кто обучается очно в ссузах или вузах;
- получать денежную выплату на покупку одежды и спортивной формы для посещения занятий в общеобразовательных организациях (размер выплаты установлен правительством);
- в первоочередном порядке получать путевки в детские лагеря для детей от 6,5 до 17 лет включительно;
- иметь право на первоочередное зачисление детей в детские сады;
- получать компенсацию в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе расходов на оплату твердого топлива и транспортных расходов по его доставке;
- рассчитывать на содействие в улучшении жилищных условий в рамках использования средств (части средств) маткапитала и предоставлении земельных участков (многодетным его предоставляют бесплатно).
Все меры поддержки многодетных семей, установленные законом, будут предоставляться без учета дохода семьи.
А если в семье есть те, кто имеет другие основания для льгот, поддержку окажут только по одному из них. Выбор должен сделать сам заявитель.
А кто вообще относится к многодетным?
Многодетные семьи – те, в которых растут трое и более детей до 18 лет, или те, кто учится в образовательных организациях очно и не достиг возраста 23 лет. В Алтайском крае проживает 35,7 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 118,6 тысяч детей.
Не "учитываются" дети:
- родители которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; отменено усыновление;
- которые признаны судом безвестно отсутствующими либо объявлены умершими.
При этом один или оба родителя (опекуны) должны иметь гражданство РФ либо проживать в регионе в статусе вынужденного переселенца, иностранца (либо лица без гражданства) или беженца.
И сколько выделят на все это денег?
Чтобы меры заработали, из краевого бюджета дополнительно выделят 1,05 млрд рублей. Разработчики надеются, что меры позволят улучшить демографическую ситуацию в регионе и будут способствовать "полноценному развитию, воспитанию и образованию детей из многодетных семей".
Впервые текст был опубликован 21 марта 2024 года.
13:30:42 21-03-2024
Ну а всем остальным повысить коммуналку, проезд, налоги и проч.
13:38:59 21-03-2024
раскидают затраты на бездетных?
15:35:54 21-03-2024
Гость (13:38:59 21-03-2024) раскидают затраты на бездетных?... и это правильно!
11:09:15 01-04-2024
Гость (15:35:54 21-03-2024) и это правильно!... Чтоб такое "правильно" в отношении ВАС и работало!!!!!!!! Поверьте -не заставит долго ждать! Накликали!
23:19:20 01-04-2024
Гость (13:38:59 21-03-2024) раскидают затраты на бездетных?... Ну че сразу на бездетных, ещё на тех, у кого один или два ребенка, им же есть, одеваться, лечиться не очень надо.
13:53:15 21-03-2024
За бесплатный проезд можно от водителя монтажной, в доль телятины получить. А бесплатную одежду мамаши с сожителями пробухают. Забирайте сразу в детские дома.
16:45:51 21-03-2024
Гость (13:53:15 21-03-2024) За бесплатный проезд можно от водителя монтажной, в доль тел...
детские дома в разы дороже обходятся
15:55:28 22-03-2024
Гость (13:53:15 21-03-2024) За бесплатный проезд можно от водителя монтажной, в доль тел... Вот ты ....., назвал бы тебя, кто ты есть. Всех ненадо под одну гребенку. По твоему, многодетные - значит бухари?
14:01:29 01-04-2024
Гость (15:55:28 22-03-2024) Вот ты ....., назвал бы тебя, кто ты есть. Всех ненадо под о... корреляция есть
14:40:39 21-03-2024
1 миллион на всех многодетных? Может все-таки миллиард?
14:51:07 21-03-2024
Не волнуйтесь. Ничего это работать не будет. Как и не работало. Хотя бы посмотрите как землю давали) Они создали все условия что бы многодетные не попали во все критерии. Поэтому указ президента это для новостей на первых каналах, а у нас тут в ауле свои правила.
15:04:05 21-03-2024
Гость (14:51:07 21-03-2024) Не волнуйтесь. Ничего это работать не будет. Как и не работа... ну тогда ладно
17:45:07 21-03-2024
Гость (14:51:07 21-03-2024) Не волнуйтесь. Ничего это работать не будет. Как и не работа... Да, у них все хитро, прописывается малюсенькое условие и все идут мимо, умеют они сделать так чтобы не работало.
10:26:49 01-04-2024
Гость (14:51:07 21-03-2024) Не волнуйтесь. Ничего это работать не будет. Как и не работа... Как многодетный про льготы скажу да. По бесплатной земле. За год до рождения третьего ребёнка приобрёл далеко от Барнаула домик в деревне за 100 000 руб. В связи с работой так надо было. В земле отказали, т.к. уже имеется земельный участок. А у супруги доля в квартире какой-то лимит по квадратам немного превысила и тоже бесплатную землю нельзя, только через 3 года после продажи этой доли. Как-то так работает.
10:43:45 01-04-2024
Гость (14:51:07 21-03-2024) Не волнуйтесь. Ничего это работать не будет. Как и не работа... Все это работает, не болтайте ерунду.
11:30:52 02-04-2024
Гость (10:43:45 01-04-2024) Все это работает, не болтайте ерунду.... Да, работает, до определенного периода, в определенном месте.
15:13:57 21-03-2024
нулики не посчитали
21:26:47 21-03-2024
Хватит уже называть всех многодетных пьющими!!!! С чего вы взяли? У нас обычная семья и мы без вредных привычек как и многие наши знакомые. Или вы считаете, что родив третьего ребенка, вы сопьетесь)))
13:31:28 22-03-2024
У кого-то еще не пропали сомнения, что многодетность не канает в нашем развитом обществе.
10:42:46 01-04-2024
То что включили очников до 23 лет, абсолютно правильно.
12:13:45 01-04-2024
за 10 лет землю так ине получили , лекарства 1 раз давали витаминки за 50 руб,в музей ходили 1 раз в музейная ночь и то платно про транспорт молчу точно прилетит лопата меж глаз, отправить 3 в лагерь надо 60-70 ты по краю откуда такие деньги? так пару раз по льготе 2 детей за 7 лет получилось на недельку запихать в лагерь компенсации нет мы в частном доме уголь дрова свет вода все по полной всю жизнь