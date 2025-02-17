В Алтайском ЦГМС рассказали, ждать ли нам сюрпризов от погоды

17 февраля 2025, 16:52, ИА Амител

Ягода зимой / Фото: unsplash.com/ Galina N

До конца этой рабочей недели в Алтайском крае сохранится спокойная и без существенных осадков погода. Ночью будет от -10 до -18 градусов, лишь местами при прояснении столбики термометров покажут -20...-25. Днем ожидаются комфортные для прогулок -2...-10°С, а в предгорьях воздух уже прогреется до 0...+3°С. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"На выходных в регионе местами пройдет небольшой снег, а ветер усилится до 12-14 метров в секунду. Днем 22 февраля будет от 2 до 9 градусов мороза, а в воскресенье – от -4 до -11. Такой характер погоды сохранится и в начале новой рабочей недели", – сообщила Наталия Кобякова.

Синоптик отметила, что до конца февраля крепких сибирских морозов уже не предвидится, поэтому у нынешней зимы есть шансы войти в топ самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Сейчас февраль уже на 2-4 градуса превышает температурную норму. Напомним, в январе она оказалась превышена на аномальные 6-8 градусов, а декабрь был мягче на 1-3°С многолетних значений.