Первые две декады января стали аномально теплыми на Алтае

Погода этой зимой балует жителей региона, но через пару дней в край придет существенное похолодание

21 января 2025, 06:40, ИА Амител

Теплая зима / Фото: pixabay.com

Первая и вторая декады января 2025 года в Алтайском крае стали аномально теплыми, превысив норму на 7-10 градусов. Крепких сибирских морозов за этот период в регионе не было и среднесуточная температура воздуха за 20 дней первого месяца составила всего -6...-10°С. В Барнауле температурная норма оказалась превышена на восемь градусов. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Даже несмотря на приближающиеся морозы под -30 градусов, по итогу месяца январь имеет все шансы стать теплее нормы. Понижение температуры будет кратковременным – с 23 по 26 января, а затем в регионе вновь ожидается ослабление морозов", – отметила синоптик.

Что касается осадков, на территории Алтайского края в январе они шли очень неравномерно. Если в Угловском за две декады их выпало всего 4 миллиметра, то в Змеиногорске снега нападало в десять раз больше. В Барнауле выпало 20 мм осадков.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за мягкой зимы в Алтайском крае есть населенные пункты, где до сих пор отмечается неполный ледостав. Так, на дату 10 января в Сростках в районе гидрологического поста на Катуни и селе Фоминское на Оби фиксировались промоины. В Тальменке на реке Чумыш толщина льда составляла 28 см, а в прошлом году была 46. В Камне-на-Оби намерзло только 38 см, годом ранее в это время толщина льда была 59 см.