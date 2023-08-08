Алтайские синоптики рассказали, сколько еще продлится жаркая летняя погода в августе

Нас ожидает период достаточно прохладной погоды

08 августа 2023, 06:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

До 10 августа в Алтайском крае еще будет стоять теплая летняя погода. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Кратковременные грозовые дожди вероятны в южных районах. В Барнауле будет преимущественно без осадков.

"Ночные температуры в этот период будут колебаться от +9 до +17 градусов, а днем ожидается +24...+31", – отметила специалист.

11 августа с прохождением холодного фронта на большей части территории края ожидаются дожди, местами с грозами, начнется понижение температуры до +20...+25 градусов.

В дальнейшем – до 16 августа – будет период достаточно прохладной погоды с температурами ночью от +5 до +12 градусов и днем от +18 до +24. Отдельные жаркие дни еще вероятны, но, скорее всего, искупаться уже не получится.